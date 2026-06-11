La Aesan advierte de la presencia de almendras no declaradas en el etiquetado de esta crema de praliné

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania, relativa a la presencia de almendras no incluida en el etiquetado en relleno de praliné de avellana de la marca Fun Cakes.

En concreto, el producto afectado se denomina Hazelnut praliné, relleno de praliné de avellana, de la marca Fun Cakes. Se presenta en envase con tapa de rosca de 325 gramos.

Según la información ofrecida por la Aesan, no se especifica qué lotes y fechas de caducidad están implicados, solo indica que están afectados «todos los de aquellos productos en los que no figura la presencia de almendras».

La nota de la Aesan indica que la distribución inicial ha sido a Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener este producto afectado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.