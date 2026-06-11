Muelas del juicio: por qué salen a algunas personas y a otras no

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Existe un fenómeno dental que genera inquietud en consultorios odontológicos de toda España: la aparición de unas piezas dentales que emergen cuando la adolescencia ha quedado atrás. Millones de españoles experimentan molestias relacionadas con estos molares que deciden hacer su aparición en la etapa adulta, mientras que otros jamás conocerán su existencia. Este enigma evolutivo tiene explicaciones científicas fascinantes.

Los profesionales de la salud bucodental registran cada año miles de consultas relacionadas con estos molares que brotan de manera tardía. La pregunta recurrente en las clínicas españolas gira en torno a su función, su necesidad y las razones por las cuales algunas personas nunca desarrollan estas controvertidas piezas dentales que han acompañado a la humanidad durante milenios.

El dolor, la inflamación y las complicaciones asociadas convierten este proceso natural en una experiencia que puede requerir intervención quirúrgica. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado datos sorprendentes sobre su origen evolutivo y las variaciones genéticas que determinan su aparición o ausencia en la población contemporánea.

Qué son exactamente estas piezas dentales tardías

Desde el punto de vista anatómico, se trata del tercer grupo de molares que completan la dentadura humana adulta. Situados en la parte posterior de la mandíbula, estos dientes representan las últimas piezas en desarrollarse dentro del sistema dental. Cada persona puede tener hasta cuatro unidades, ubicadas estratégicamente en cada extremo de las arcadas superior e inferior.

La denominación popular proviene precisamente de su cronología de aparición. Estos molares emergen cuando se supone que la persona ha alcanzado cierta madurez o "juicio", generalmente entre los 17 y 25 años de edad. En España, la edad media de erupción se sitúa alrededor de los 20 años, aunque existe considerable variabilidad individual.

Los antropólogos han documentado que nuestros ancestros necesitaban estas piezas adicionales para procesar alimentos crudos y fibrosos. La mandíbula primitiva era significativamente más grande, proporcionando espacio suficiente para acomodar 32 dientes sin complicaciones. La evolución de la dieta humana ha modificado radicalmente esta necesidad funcional.

El calendario de aparición y sus variaciones

El proceso de erupción puede extenderse durante varios años. La mayoría de españoles experimenta su aparición entre la última etapa de la adolescencia y el inicio de la tercera década de vida. Los estudios odontológicos realizados en población española revelan que aproximadamente el 85% de los casos se manifiestan antes de los 25 años.

Existen factores genéticos que determinan significativamente el momento exacto. Las radiografías dentales pueden detectar su desarrollo incluso antes de que perforen la encía, permitiendo a los odontólogos anticipar posibles complicaciones. En algunos casos excepcionales, la erupción puede retrasarse hasta después de los 30 años.

La velocidad de aparición también varía considerablemente. Mientras algunos experimentan la emergencia de los cuatro molares simultáneamente, otros atraviesan un proceso escalonado que puede durar años. Esta variabilidad dificulta establecer un patrón único aplicable a toda la población.

Señales que indican su inminente aparición

Los síntomas previos a la erupción pueden manifestarse con intensidad variable. El dolor en la zona posterior de la mandíbula constituye el indicador más frecuente, acompañado generalmente por inflamación de las encías circundantes. Algunos pacientes en consultas españolas reportan sensación de presión constante en la zona afectada.

La hinchazón facial puede presentarse cuando el molar encuentra resistencia para emerger adecuadamente. Las dificultades para abrir completamente la boca, conocidas técnicamente como trismo, representan otro síntoma común. El enrojecimiento de las encías posteriores y la sensibilidad aumentada al masticar completan el cuadro clínico típico.

En casos más severos, pueden desarrollarse infecciones localizadas. La pericoronitis, inflamación del tejido que rodea al diente parcialmente erupcionado, requiere atención odontológica inmediata. Los profesionales en España recomiendan consulta preventiva ante la aparición de fiebre o dificultad para tragar asociada a molestias en la zona posterior de la boca.

Las razones evolutivas detrás de su desarrollo

La explicación científica se remonta a la evolución de la especie humana y los cambios en nuestros hábitos alimenticios. Nuestros antepasados consumían alimentos que requerían masticación intensa: raíces, carne cruda y vegetales fibrosos. Esta dieta demandante justificaba la presencia de molares adicionales para triturar eficientemente los alimentos.

Con la domesticación del fuego y el desarrollo de técnicas culinarias hace aproximadamente 300.000 años, la necesidad de molares poderosos disminuyó progresivamente. Los alimentos cocinados resultan más blandos y fáciles de procesar, reduciendo la exigencia sobre el sistema masticatorio. Esta transformación cultural tuvo consecuencias anatómicas directas.

La mandíbula humana moderna ha experimentado una reducción significativa en su tamaño comparada con la de nuestros ancestros. Los cráneos estudiados por paleontólogos muestran que las mandíbulas prehistóricas ofrecían entre 10 y 12 milímetros adicionales de espacio. Esta contracción anatómica explica por qué actualmente estos molares frecuentemente carecen de espacio suficiente para emerger correctamente.

Por qué algunas personas nunca los desarrollan

Aproximadamente entre el 20% y el 35% de la población mundial nunca desarrolla estos molares. Este fenómeno, denominado agenesia dental, representa una variación evolutiva cada vez más común. Los estudios genéticos realizados en población europea, incluyendo España, sugieren que esta característica podría volverse predominante en futuras generaciones.

La investigación genética ha identificado múltiples genes relacionados con el desarrollo dental que presentan variaciones entre individuos. El gen PAX9 y el MSX1 han sido particularmente vinculados con la ausencia congénita de estos molares. Las personas que heredan ciertas variantes genéticas simplemente no desarrollan los gérmenes dentales correspondientes.

Desde una perspectiva evolutiva, esta tendencia podría representar una adaptación ventajosa para la humanidad moderna. La ausencia de estos molares elimina las complicaciones asociadas: impactaciones, infecciones y necesidad de extracciones quirúrgicas. Los científicos especulan que la selección natural podría estar favoreciendo gradualmente a individuos sin estos dientes vestigiales, considerando que ya no cumplen función nutritiva esencial en la sociedad contemporánea.