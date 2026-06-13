Médicos de familia avisan del abuso del móvil en mayores de 70: son los nuevos 'millennials'

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Médicos de familia han alertado este sábado del preocupante abuso del móvil y las redes sociales que están haciendo los mayores de 70 años, detrás del cual se esconden otros problemas como depresión o soledad no deseada, pero que está pasando desapercibido en las consultas.

"Son los nuevos 'millennials'. Hay mucha gente mayor de 70 años que realmente tiene un uso abusivo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y no lo estamos sabiendo ver", ha asegurado en rueda de prensa Cristina Gutiérrez, del Área de Conocimiento Clínico de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en la última jornada del 32 Congreso Nacional de esta sociedad científica.

Junto al psicólogo clínico Hilario Garrudo, la experta ha advertido de la "epidemia emergente" que están suponiendo nuevas adicciones comportamentales pero que al no estar reconocidas como tal, no figuran en ningún registro epidemiológico o estadístico, lo cual dificulta su abordaje clínico en las consultas.

Actualmente, las guías internacionales solo reconocen como adicciones el juego patológico y los videojuegos, pero no el uso problemático de redes sociales, las compras compulsivas 'online', el visionado continuo de series o la ciberpornografía, pero el debate científico se orienta cada vez más por incluirlas.

En la práctica asistencial, los pacientes adictos a las pantallas suelen ser principalmente menores de edad derivados por sus familias, pero también afecta a otras edades, aunque los adultos acuden solo cuando ya existe un deterioro significativo en su vida personal, académica o laboral.

Sin embargo, las personas mayores van a su médico de cabecera por otros motivos muy distintos al del uso del móvil, que puede esconder "una soledad no deseada, una depresión, una situación de abandono, siempre hay una necesidad", por eso la doctora ha insistido en la necesidad de que sus compañeros pregunten a sus pacientes por el uso que hacen de las TIC como también hacen por el consumo de alcohol o tabaco.

El problema es que el móvil se ha convertido en "el sexto dedo", que ha acostumbrado a todos a tener el mundo a su alcance de forma inmediata con un solo click, ha abundado Garrudo.

Los menores, ha asegurado el experto, son conscientes de que el principal problema que tienen ahora mismo es el uso problemático del móvil y redes sociales, pero se ven incapaces de dejarlo por la necesidad de pertenecer al grupo.

Según la última encuesta Estudes del Ministerio de Sanidad, el 23,1 % de los jóvenes de 14 a 18 años hace un uso problemático de internet, pero Garrudo cree que esta cifra no refleja la realidad porque "lo han normalizado de tal manera que no ponen medidas cautelares".

Mientras, los padres o "están perdidos" o no sirven de ejemplo porque tienen el mismo problema, o incluso "son los incitadores" comprándoles móviles a edades muy tempranas, alrededor de los 9, cuando lo recomendable es que no lo tengan antes de los 16 años.

"Es una problemática que está metida en todos los hogares de una manera u otra y que condiciona a muchos otros problemas de salud que luego vemos en Primaria", ha culminado la doctora.

A corto plazo, el abuso de pantallas afecta a la calidad del sueño, la atención y la concentración, y se asocia a conductas de riesgo como el grooming (acoso y manipulación sexual de menores), el sexting (envío de imágenes íntimas), la nomofobia (miedo irracional a no poder utilizar el móvil o estar incomunicado), los retos virales que incitan a conductas de riesgo extremo, o el vamping o uso de pantallas durante la noche en la cama en vez de dormir.

A medio y largo plazo aparece el deterioro de las relaciones familiares, incremento de conductas violentas como el ciberacoso, déficit de habilidades psicosociales, baja autoestima, ansiedad, depresión e incluso intentos autolíticos.