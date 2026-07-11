Retiran estos llaveros de pulpo por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos llaveros de pulpos de colores tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.

El número de artículo de estos llaveros es el 1246700228100000000200. El producto ha estado a la venta en las tiendas entre el 24 de junio de 2025 y el 25 de junio de 2026.

Tedi desaconseja seguir usando estos llaveros, ya que puede suponer un peligro para la salud. Se puede obtener el reembolso del producto por su importe, dos euros, o bien cambiarlo por otros de los que ofertan sus establecimientos.

Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.