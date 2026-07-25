FACUA denuncia a esta crema por prometer ser "100% efectivo" y la regeneración de los tejidos en "solo unos días"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a la crema cuasimilagrosa ArtroGel por prometer una serie de propiedades beneficiosas para la salud de quienes la utilizan.

En su página web, la empresa anuncia este producto con frases como «esta fórmula tiene poder regenerador sobre tejidos y células, esto hace que el cuerpo pueda sanar rápidamente», «eliminar el dolor desde la primera aplicación», «sanar los tejidos dañados», «probé muchos métodos, pero solo este demostró ser 100% efectivo», «recuperar el 90% de los tejidos dañados», «este gel te garantiza que ayudas a regenerar la zona en solo unos días» o «es 10 veces más eficaz que un medicamento».

Asimismo, la página incorpora un texto atribuido a una supuesta especialista identificada como «Susana G. Ríos, especialista en problemas articulares y musculares», quien afirma haber desarrollado el producto tras «varios años de investigación» consiguiendo una alternativa superior a los medicamentos convencionales, afirmando expresamente que éstos únicamente «enmascaran el dolor» y producen efectos secundarios, mientras que ArtroGel actuaría sobre la raíz del problema.

FACUA advierte de que la empresa comercializadora atribuye al producto unas propiedades terapéuticas, curativas y regeneradoras de carácter extraordinario o cuasimilagrosas con el fin de provocar confusión al consumidor, induciéndole a creer que con el uso de este gel obtendrá unos resultados beneficiosos que, en ningún caso están garantizados. En concreto, el producto se presenta como capaz de tratar enfermedades como la artritis y la artrosis, regenerar tejidos y células, eliminar el dolor desde la primera aplicación, resolver cualquier tipo de lesión muscular o articular y prevenir la reaparición del dolor, sin que en la propia publicidad se aporte evidencia científica suficiente que permita respaldar tales afirmaciones.

La asociación advierte de que estas afirmaciones pueden inducir entre los usuarios que padezcan estas dolencias a abandonar tratamientos médicos basados en evidencias científicas por la promesa de que proporciona una recuperación rápida, definitiva y sin efectos secundarios frente a los medicamentos que, acusa la empresa, enmascaran simplemente el dolor.

FACUA denuncia que la publicidad vulneraría la normativa aplicable en materia de publicidad sanitaria y protección de los consumidores al recurrir a afirmaciones absolutas y cuantificadas, como que el producto es «100% efectivo», que reduce el dolor en un «99%», recupera el «90% de los tejidos dañados» o es «10 veces más eficaz que un medicamento», extremos que podrían inducir a error a los usuarios si no estuvieran sustentados por ensayos clínicos rigurosos, independientes y verificables.

La asociación advierte además de que el mensaje publicitario refuerza la credibilidad el producto mediante la intervención de una supuesta experta quien afirma que una investigación de varios años ha dado como resultado el producto y avala personalmente su eficacia. Experta de la que no consta de forma verificable en la web sus credenciales profesionales, su colegiación, su trayectoria científica o la existencia de publicaciones o investigaciones que respalden dichas afirmaciones.

Engaño a los consumidores

FACUA recuerda que el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria prohíbe cualquier clase de «publicidad o promoción» de productos «que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan», «que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta», y que «utilicen el término natural como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos», entre otros.

La citada normativa considera como «infracción grave» el incumplimiento «de las prohibiciones contenidas en los artículos 4, 5 y 6» y como «infracción muy grave» la promoción o distribución de «los remedios secretos», cuya publicidad, distribución y promoción está prohibida por el artículo 2 del texto legislativo.

Por todo ello, FACUA insta a la Aemps a que inicie el correspondiente expediente sancionador contra la empresa comercializadora de ArtroGel por publicitar un producto atribuyéndole falsamente propiedades cuasimilagrosas. Asimismo, la asociación solicita a este organismo que ordene de forma inmediata la retirada del producto indicado, así como que imposibilite su venta a través de los canales por los que se comercializa actualmente.