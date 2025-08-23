El incendio de Porto obliga a desalojar La Baña

Un hidroavión descarga agua mientras efectivos de la UME realizan trabajos de liquidación de reproducción en la zona de Galende, en el incendio forestal de Porto (Zamora). EFE/Ministerio de Defensa )EFE

La Guardia Civil ha desalojado en la tarde de este sábado la localidad de La Baña a causa del avance del incendio de Porto, procedente de Zamora, según han señalado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han aclarado que han salido 330 personas que serán alojadas en el pabellón de Villafranca del Bierzo.

El operativo de extinción ha tenido que volver a hacer frente a un incendio que ya días atrás saltó a León, pero cuyo avance se pudo frenar en su momento.

La última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ya advirtió esta mañana de que la zona de La Baña estaba siendo el área de mayor actividad del incendio, donde se estaban centrando las intervenciones de los medios aéreos.

El Cecopi también ha ordenado cortar la LE-126 entre La Baña y Fuente da Cova

Las previsiones positivas de que el incendio evolucionase favorablemente y poder rebajar el nivel de peligrosidad 2 al 1 no se han cumplido y el viento ha empujado las llamas hacia León, manteniendo el incendio el nivel de peligrosidad al poner en peligro poblaciones.

Por otra parte, la docena de incendios que registra este sábado la provincia mantiene una evolución favorable, continuando durante esta mañana con la desescalada de municipios evacuados.