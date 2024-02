Un grupo de arqueólogos excavará Peña Piñera para descifrar si hubo ocupación prehistórica

Publicado por María Carro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Peña Piñera es el conjunto de arte esquemático postpaleolítico más importante de la provincia de León. Localizado al pie de las estribaciones montañosas de la Sierra de Ancares, dentro de la cuenca del Alto Sil, en el municipio de Vega de Espinareda, este yacimiento protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) acumula cerca de 700 representaciones pictóricas agrupadas en conjuntos distribuidos en un friso rocoso de unos 900 metros de longitud. Es, asegura el arqueólogo de la Universidad de Vigo Diego Herrero, «un lugar espectacular del que tenemos que estar orgullosos». Precisamente, este doctor en Prehistoria y Arqueología leonés es el director de un proyecto de investigación que llevará a un grupo de expertos a Peña Piñera a mediados del próximo mes de abril. Van a buscar señales de ocupación.

«Queremos saber si hubo ocupación prehistórica o si fue solo un lugar al que iban a pintar», explica Diego Herrero, que no parte de cero. El año pasado en abril ya se hicieron cuatro catas de prueba de un metro cuadrado y en una de ellas encontraron material, concretamente restos de industria lítica (herramientas de piedra) y cerámica. «Eso demuestra que ahí hubo alguien haciendo algo y es lo que queremos investigar», afirma el arqueólogo, que apunta en dos posibles direcciones: Que donde buscan fuera un lugar poblado o que sea un enterramiento.

De momento, en Peña Piñera solo se han visto pinturas. Hay una zona concreta en la que sí se detectaron pruebas de ocupación, aunque correspondientes a la Edad del Hierro. Del Neolítico, el Calcolítico y la Edad del Bronce, nada; pero no solo aquí, sino en general en toda la provincia de León. «Hay muy poca información de esos asentamientos en León. En Galicia, Zamora y Asturias hay muchos ejemplos, pero aquí el mapa está vacío. El problema no es que no haya, sino que todavía no hemos dado con ellos», explica Herrero.

El objetivo para la próxima primavera es ampliar ese metro cuadrado en el que localizaron restos en tres metros cuadrados más como mínimo. Para ello, el grupo de arqueólogos de diferentes universidades públicas del país cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Vega de Espinareda, que costea sus gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento. Ya lo hizo el año pasado.

«Teníamos sospechas de que pudiera haber un asentamiento por el sitio en el que está el abrigo en el que trabajamos y la visual que tiene. No íbamos a ciegas, pero solo encontramos material en el borde de una de las áreas en las que hicimos prospección. Por eso queremos ampliarla», explicó el investigador principal de un proyecto al que también suma el arqueólogo de la Universidad de León Eduardo González Gómez de Agüero, que ya dirigió el proyecto de excavación de La Peña del Castro, en La Ercina (León).

Diego Herrero defiende que si Peña Piñera estuviera en otro lugar, su proyección sería mayor. «León tiene una deuda arqueológica con la sociedad y tal vez la culpa sea de quienes nos dedicamos a esto, que no hemos sabido hacer entender lo que significa para la zona tener unas pinturas de arte rupestre como las de Peña Piñera, que son una maravilla técnica». Por eso, tiene la idea de poder hacer una jornada de puertas abiertas en el tiempo que duren las catas en abril.

«Si la gente de allí lo siente como algo propio de lo que estar orgulloso, ellos serán los primeros protectores», afirma el arqueólogo. Y a Peña Piñera le hace falta protección y conciencia, como demuestra el acto vandálico que, hace meses, provocó un daño irreversible a una de las pinturas más reconocibles y mejor conservadas del yacimiento. Una representación antropomorfa localizada a dos metros del suelo y delimitada por una valla.

El informe de Patrimonio confirma que los daños «no pueden ser subsanados» y alude, específicamente, a «un problema de concienciación social». Aseguran desde la Junta de Castilla y León que hacer comprender a la sociedad la importancia del patrimonio cultural es un reto en el que ya trabaja, con un programa de educación patrimonial que «pretende incrementar la implicación social en el cuidado y protección».