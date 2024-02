La Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada deja sin efecto el régimen de sanciones

Publicado por Manuel C. Cachafeiro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ya tiene elaborada la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que irá a Pleno, para su aprobación, muy pronto. «En cualquier pleno», señaló este martes el alcalde, Marco Morala, a preguntas de los periodistas.

La ZBE, que fue uno de asuntos más importantes de debate en la última campaña electoral, se ajustará, según Morala, «a lo que siempre hemos dicho». «Va a ser una ordenanza en la que se activarán las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones cuando se superen determinados umbrales de contaminación, que sean perjudiciales para la salud de las personas, cuestión que ahora mismo no se da en Ponferrada». Será, añadió, de libre acceso para todo tipo de vehículos -algo que restringía el planteamiento del anterior alcalde, Olegario Ramón- y, lo más novedoso, dejará sin efecto el régimen sancionador de la ordenanza, «salvo que se activen las restricciones por los motivos de contaminación que marca la OMS», añadió el primer edil, de visita en las obras de mejora de la calle Gómez Núñez. «En Ponferrada ahora mismo no se dan esas circunstancias; no tenemos una central térmica», insistió Morala.

El alcalde asistió este martes al inicio de las obras de la tercera fase de la renovación de la calle Gómez Núñez, que una vez que concluyan sólo será accesible en coche en dirección a la plaza de Julio Lazúrtegui desde el instituto ‘Virgen de la Encina’.

Los trabajos incluyen, además, la renovación integral —saneamiento, iluminación, aceras y asfaltado— de las calles Lago La Baña y Obispo Mérida. El montante total asciende a un millón de euros, el 64% con cargo a los fondos del Ayuntamiento, el 30% a la Junta y el 6% al Ministerio de Transportes.

La empresa que ejecutará los trabajos es Excarbi y el plazo de ejecución será de cinco meses.

«Es una obra que va a apoyar al comercio de esta zona y, si bien el esfuerzo más importante es del Ayuntamiento, también quiero agradeceder el gran esfuerzo de la Junta de Castilla y León y el pequeñito esfuerzo del Gobierno de España», señaló Morala con ironía en la presentación, ayer, en el inicio de las obras.

Las obras suponen la ampliación de las aceras y un único carril para los vehículos.

De esta forma se completa la renovación de esta arteria, una de las más importantes de Ponferrada, en todo su recorrido.