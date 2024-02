Un trabajador municipal acusa al alcalde de Toral de los Vados de supuesto acoso laboral

Publicado por Carlos Fidalgo Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Un trabajador municipal de Toral de los Vados que ejerce como oficial de primera fontanero ha interpuesto una denuncia por supuesto acoso laboral contra el alcalde de Toral de los Vados, el independiente Pedro Fernández, porque se considera víctima de una represalia política. El juicio para resolver la demanda en materia de derechos fundamentales con reclamación de una indemnización de daños y perjuicios está fijado para este lunes 19 a las 10.20 en el Juzgado número dos de lo Social, según ha confirmado a este periódico el propio alcalde.

El trabajador, que ya había mantenido algún desencuentro anterior con el regidor, se presentó a las elecciones a la pedanía de Otero en las filas del PP y ahora ejerce de vocal, y su hija fue la número dos de los populares en las últimas elecciones municipales, aunque no resultó elegida. «A partir de ahí, todo fueron burlas, desprecios y humillaciones», asegura el denunciante. El trabajador, que se encuentra de baja por depresión, asegura que el alcalde le cambió sus funciones habituales de fontanero y habría puesto a barrer el almacén «como castigo» después de pedirle que sacara su ropa de trabajo y herramienta particular de la furgoneta municipal, cosa que hizo. También asegura que habrían empezado a controlarle salidas del almacén para tomar café e ir al baño, de lo que se derivó una denuncia ante inspección de trabajo por las condiciones de salubridad del espacio donde ejercía sus nuevas funciones, y que el alcalde le habría ordenado «pegar plaquetas» en la carretera, sin poder usar ningún vehículo municipal. También acusa al alcalde de reventar deliberadamente un bordillo que había arreglado «burlándose para que no lo volviera a hacer» o tenerle en la carretera en los días de calor de junio de 2023 «sin sobra a partir de la una del mediodía».

El denunciante califica lo ocurrido de «una persecución continua y un acoso continuado y desmedido», y una «humillación» que Fernández habría llevado incluso al Pleno celebrado en septiembre, donde respondió a una pregunta sobre el caso del concejal de Coalición por el Bierzo.

El alcalde hablará en juzgado

Contactado por este periódico para que ofreciera su versión de los hechos, Pedro Fernández prefirió hablar primero en el juzgado y no hacer declaraciones hasta después del juicio.