La recuperada banda de rock escocesa Gun incluye Ponferrada en su nueva gira

Dante Gizzi, junto a su hermano Guiliano los dos miembros originales de Gun, es ahora el cantate del grupo en sustitución de Mark Rankin. Paul McManus, Andy Carr y Tommy C. Gentry lo completan. DL

Llenaron estadios en España con su primer álbum, Talking on the World (1989), un éxito que los puso en el mapa del hard rock durante una década, hasta su disolución en 1997. Y por eso vuelven. La banda escocesa Gun, renacida con dos de sus miembros originales, los hermanos Dante y Giuliano Gizzi, ofrecerá el sábado 18 de mayo un concierto en la Sala H de Ponferrada dentro de su gira española. Gun, que edita nuevo álbum el 12 de abril y lo ha titulado Hombres, en castellano, ya se encuentra promocionando sus nuevos temas en Escocia y en Inglaterra antes de recalar con diez actuaciones en España.

Y Ponferrada está entre ellas. A partir de las 20.00 horas y con entradas desde los 20 euros, los aficionados al rock descubrirán que los de Glasgow, aunque ya no cuenten con la carismática voz de Mark Rankin, no han perdido su talento en temas como Take me back home . Porque es cierto que están de vuelta.