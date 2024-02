Pablo Linares, director de Alimentos de Calidad del Bierzo: «El coste del sistema antihelada cuesta un millón»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Pablo Linares, director de Alimentos de Calidad del Bierzo y una de las voces más autorizadas del sector agroalimentario de la comarca, fue entrevistado anoche en La Tertulia , el programa que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León, por Germán Gavela, Manuel Domínguez y Manuel C. Cachafeiro. Su mensaje, en plena movilización del campo, fue muy claro: El Bierzo tiene futuro, pero necesita un empujón con nuevas inversiones y una decidida apuesta.

SECTOR EN ESPAÑA Y UE

«Ha llegado a un punto crítico». Pablo Linares lamentó que el campo esté «de moda» por los tractores en la calle y la situación del sector primario a nivel europeo. «Ha llegado a un punto crítico», advirtió. Linares explicó que la competencia está «desvirtuada» por la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas reglas que los agricultores europeos, y del Bierzo también, en cuanto a fitosanitarios, condiciones laborales... «No es una competencia leal, sana. Viene producto más barato que inunda el mercado y encima, engañando al consumidor, que desconoce esas condiciones», advirtió. En El Bierzo, los problemas más importantes son la entrada de frutas de terceros países y el cuaderno de campo digital. «Lo hacen, además, obligatorio, en un plazo muy breve. Al final, el consumidor no va a tener mejoras, ni tampoco mejora la gestión. ¿Para qué es, entonces? Para beneficio de la Administración, con un control punitivo, sancionador», añadió.

MOVILIZACIONES

«Más unión». Pablo Linares reclamó unión al sector después de la convocatoria de movilizaciones al margen de las organizaciones agrarias, que atribuyó al «hartazgo» del sector, aunque también reconoció que los vetos de algunos responden a intereses de otra índole. «Al final, con esas rencillas pierde el sector y das una imagen de menos unión», explicó. «La Administración tiene que entender lo que nos estamos jugando, la producción de alimentos. Debe ser un eje central; sin el sector estamos muy vendidos», advirtió.

CANAL BAJO

«La modernización abre muchas posibilidades». Pablo Linares puso en valor la modernización del Canal Bajo del Bierzo y la próxima firma con el Seiasa, como pasó ya con la Junta, para iniciar las obras en los próximos meses. «Va a facilitar la labor de los agricultores y la rentabilidad, porque va a bajar costes. Tercero, vamos a mejorar medioambientalmente porque no se va a perder agua...», abundó en su análisis. Una de las consecuencias será también la puesta en marcha de más zonas de producción y, consiguientemente, la entrada de jóvenes en el sector y nuevos cultivos. «Nos permite esa tecnificación del riego... Nos va a abrir nuevas posibilidades», insistió.

SISTEMAS ANTIHELADAS

«Hay técnicas; no hay que sacar al santo». El director de Alimentos de Calidad del Bierzo explicó que es necesario estabilizar la producción de fruta en la comarca, y eso, en El Bierzo, tiene el hándicap de las heladas. «Hay técnicas; no tenemos que sacar al santo. Las torres que están instaladas, funcionan», señaló Linares, que reclamó a las instituciones ayudas acordes con la singularidad de la comarca y el minifundismo, en este caso a la Junta de Castilla y León. «Al final no se hace, y yo no lo entiendo, porque es un sector que funciona, que solo necesita estabilizarse. Esperemos conseguirlo», lamentó. A preguntas en La Tertulia , Linares se atrevió a dar una cifra de lo que supondría de inversión la instalación de sistemas antiheladas en la comarca: un millón de euros. «Nos dicen que tengamos seguros. Con eso, no tenemos fruta y, además, el seguro es malísimo. Con el seguro, solo se va a sujetar la explotación, el agricultor no va a recuperar lo que pierde, y el problema lo seguimos teniendo. Hay que hacer otro esfuerzo comercial para abrir mercados... Lo que quieren nuestros fruticultores es trabajar», sentenció. Cada torre antihelada, explicó, cuesta unos 60.000 euros. «Un millón, para todos nosotros, es mucho, pero muy poco en el presupuesto de la Junta», indicó.

PARQUE AGROALIMENTARIO

«Sería un empujón». En opinión de Pablo Linares, el sector agroalimentario en el Bierzo se encuentra en un momento crucial. «Necesitamos subir un peldaño más», explicó. «Si nos quedamos, creo que poco más de lo que hay vamos a conseguir. Ese parque agroalimentario sería una de las cosas que incentivaría ese empujón, como los sistemas antiheladas. Un parque agroalimentario de verdad; no un parque industrial. Con viveros de empresas para quien quiere empezar en el sector; I+D+i, porque no nos podemos quedarnos atrás en un mercado globalizado para presentar nuestros productos; nuevos cultivos...». Linares lamentó que la promesa del parque agroalimentario aparezca solo cuando hay elecciones y no sea un proyecto de futuro.