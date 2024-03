CB baraja hasta tres alternativas para peatonalizar la avenida del Castillo

Publicado por M. C. Cachafeiro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo tiene sobre la mesa hasta tres alternativas para acabar con el tráfico a su paso por el Castillo frente a quienes desde la oposición en el Ayuntamiento y en algunas asociaciones mantienen que el proyecto es inviable.

A la espera de ese estudio preliminar sobre el coste de un soterramiento de la calle, el primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Iván Alonso, parte de que la actual situación es insostenible, «con miles de coches atravesando un estrecho paso en el que comparten espacio con un muy importante tránsito de peatones, entre los que se cuentan turistas, peregrinos y locales, lo cual supone un cóctel sumamente peligroso». A lo que añade en su análisis «la propia estrechez de las aceras que en algún punto no permiten el paso de más de una persona a la vez».

Con ese planteamiento, Alonso recrimina también que, en el anterior mandato, por parte del PSOE, tampoco se planteó que fuera Zona de Bajas Emisiones y encima la elegida, ahora puesta en suspenso por el actual equipo PP-CB, de funcionar solo hubiera agravado la situación. «Gran parte del tráfico se conduciría a este cuello de botella, agravando, más si cabe, el actual problema. Esta cuestión se advirtió repetidas veces proponiendo que la peatonalización y la ZBE se realizará en este punto del casco antiguo estudiando alternativas al tráfico; desgraciadamente no se llevó a cabo. De haberse hecho, habríamos solucionado el tremendo problema que es la circulación frente al Castillo. La hemeroteca reciente está ahí», insiste.

En cualquier caso, Iván Alonso, en declaraciones a este periódico, se congratula de que, por fin, se haya puesto el foco de atención en la peatonalización de la zona, que CB llevaba en su programa. «Los que no estaban de acuerdo o callaban, han entrado al trapo de la propuesta de soterramiento y piden estudiar alternativas al tráfico en esa zona. Exactamente, lo que proponíamos hace más de un año», recuerda.

Sea la que sea de las tres alternativas que baraja CB dentro del equipo de gobierno con el PP —dos de ellas aún no las quiere desvelar—, el edil bercianista es de los que cree que «en política, y más cuando se gobierna, siempre hay que manejar alternativas y ser flexibles». «A día de hoy podemos desvelar que tenemos tres alternativas que nos permiten aliviar a nuestra principal enseña turística y patrimonial, el Castillo de los Templarios, de la triste imagen de miles de vehículos pasando frente al mismo. Una imagen que recuerda a aquellas recogidas en la filmoteca nacional de los años 70 del siglo XX, una ciudad gris y sucia, a la que se tildaba de «pueblón» y ejemplo de mal urbanismo», recuerda Alonso.

«Esas tres alternativas —añade—, una de las cuales es el soterramiento, nos llevan al mismo objetivo, recuperar la centenaria explanada del Moclín. Lugar tradicional de esparcimiento de nuestra ciudad, perdida en los tumultuosos años del crecimiento urbanístico desordenado de la misma, del abandono del casco antiguo y del propio Castillo de los Templarios». «La explanada del Moclín —explica Iván Alonso— se situaba justo enfrente de la portada del Castillo en un espacio similar al que hoy queremos recuperar». Todas las alternativas se presentarán y tendrán su difusión pública, anuncia Alonso, «obviamente cuando se finalice su elaboración», por lo que considera «un poco atrevido oponerse a algo que aún se desconoce». «Incluso en algún caso hasta nos han pedido el proyecto, cuando en el caso del soterramiento aún se está elaborando el anteproyecto. Desde mi punto de vista, yo preferiría conocer la propuesta antes de opinar a favor o en contra y, por supuesto, estaremos abiertos a todas las propuestas. Todo lo que técnica y financieramente sea realizable y permita la peatonalización de ese tramo de la avenida del Castillo, será bienvenido», insiste el portavoz bercianista.

Y en cualquier caso, remarca, «todas las alternativas tienen que venir acompañadas del servicio que debemos dar a los vecinos de la zona».

«Como en otras zonas peatonales de la ciudad, los vecinos, los vehículos de carga y descarga y los de emergencia tienen que tener acceso. Asimismo, consideramos imprescindible establecer un dialogo con los representantes de las distintas comunidades de vecinos que, en algún caso, me consta, han sido desoídas y con las que queremos tener un trato directo y dar solución a sus demandas», insiste.

En esa defensa de eliminar el tráfico del Castillo, Iván Alonso se retrotrae también a la historia de Ponferrada y a la propia acción política del bercianismo recordando que cuando en los años 80 del pasado siglo XX, «el partido del que soy Secretario General, el PB, integrado ahora en Coalición por El Bierzo, hablaba del Castillo como la principal apuesta turística de Ponferrada, no pocos esbozaban una sonrisa, o decían “eso es imposible”, despreciando lo que hoy es una realidad». Algo similar, recuerda también, sucedía cuando en 1987 se llevaba entre sus propuestas la construcción de lo que hoy es el Puente del Centenario, que tampoco se veía viable. «Tuvimos que esperar 20 años», recuerda.

«No debemos esperar 20 años de nuevo, ni tampoco estoy dispuesto a cargar con la responsabilidad de un nuevo accidente en esa zona. Si otros creen que podemos esperar otra década más y apostar porque una multitud de coches y peatones en un paso estrecho no causen un hecho a lamentar, no me encontrarán a mí entre los que secunden esa apuesta. En lo que si nos van a encontrar es trabajando y siendo valientes en la toma de decisiones en pos del bien común de los ponferradinos», concluye el teniente de alcalde de CB.