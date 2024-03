Hasta 47 negocios renuevan el sello de calidad turística en Ponferrada

Publicado por C. FIDALGO León Verificado por Creado: Actualizado:

Cuarenta y siete de los sesenta negocios y museos adscritos al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Sicted) en Ponferrada han renovado este año su acreditación. Y 32 de ellos recogieron este miércoles la placa que les acredita en un acto que contó con la presencia del alcalde, Marco Morala, y el responsable del área de Turismo del Ayuntamiento, el bercianista Iván Alonso. Desde el castillo de los Templarios y los museos municipales, a la Fábrica de Luz- Museo de la Energía, pasando por albergues, hoteles, bodegas, agencias de viajes, cuentan con el sello que les distingue por dos años y que la Secretaría de Estado de Turismo renueva año a año. Trece de esos establecimientos adscritos no han pasado las pruebas este año, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

«Tenéis un largo camino recorrido y un largo y apasionante camino por recorrer», aseguró el alcalde para felicitar a los establecimientos con el sello Sicted, en un juego de palabras con el paso del Camino de Santiago por la ciudad, que tanto turismo atrae a negocios y museos. Morala insistió en que la clave para que el sector sea motor económico está en la colaboración público privada y, sin citarla expresamente, no dejó de cargar contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por cuestionar los horarios de la hostelería. «Se incentiva no trabajar, no preocuparse, no superarse», afirmó Morala.

El concejal del área de Turismo también destacó el incremento de la partida propiadesde los 298.000 euros a los más de 400.000, 45.000 de ellos dedicados a señalizar el Camino de Santiago.

Tanto Iván Alonso como Marco Morala destacaron además la importancia que le dan al proyecto para abrir la Torre de la Encina como mirador y gestionar el futuro Museo de Arte Sacro en la misma estructura de la Basílica.

Morala respondió a las críticas del PSOE, que denuncia la falta de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Obispado de Astorga para que sea la institución muncipal la que gestione tanto el museo como el mirador. El regidor aseguró que el convenio se firmará y cargó contra el PSOE por defender la creación de una playa fluvial. «Este equipo de gobierno prefiere bañarse en turistas que bañarse cuatro días al año», afirmó Morala. «No sé si habrá alguien que se bañe en noviembre en el Sil», añadió