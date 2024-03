La DGT mantendrá los exámenes del carné de conducir en Ponferrada

Publicado por C. FIDALGO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

«No es cierto». Así de tajante se manifestó este martes la Delegación del Gobierno en Castilla y León para desmentir que la Dirección General de Tráfico (DGT) tengan intención de dejar de realizar en Ponferrada, como centro desplazado, los exámenes teóricos y prácticos para obtener el permiso de conducir. «No es cierto que la DGT vaya a dejar de prestar este servicio en el centro desplazado de Ponferrada, sino que se mantendrá como se ha venido haciendo hasta ahora con un cambio de ubicación que viene a poner fin a una situación anómala», explicó en una nota la Delegación del Gobierno.

Ante la polémica generada en los últimos días, que ha sembrado la alarma en el sector de las autoescuelas y entre los usuarios, ante el fin del contrato de alquiler de las actuales instalaciones en Puente Boeza el 31 de julio, la Delegación del Gobierno en Castilla y León aclaró que «la Jefatura Provincial de Tráfico de León está trabajando ya en la búsqueda de nuevas ubicaciones para estas pruebas de destreza que actualmente se realizan en la parcela objeto del contrato y que están asociadas únicamente a la obtención de determinados permisos de conducir.» La Delegación del Gobierno también puntualizó que «ni se ha repercutido hasta la fecha a autoescuelas o alumnos coste alguno ni se repercutirá en un futuro».

La nota oficial confirmó las afirmaciones que poco antes del Pleno del Consejo del Bierzo realizó el presidente comarcal, el socialista Olegario Ramón tras ponerse en contacto con la Delegación del Gobierno y el propio director general de Tráfico, aseguró. «Los exámenes se van a seguir realizando en Ponferrada», afirmó igual de tajante.

Ramón explicó que la situación parte de un informe de la Intervención de la DGT que afirma que «no se pueden abonar rentas» por instalaciones «en lugares no centralizados» que no san capitales de provincia. Pero la DGT, afirmó, ya tiene una alternativa para las pruebas teóricos y busca una para las prácticas.

Aunque Olegario Ramón adelantó antes del Pleno del Consejo que se mantendrán los exámenes de conducir en Ponferrada, todos los grupos políticos, incluido el PSOE, aprobaron la moción para reclamar a la DGT que mantengan la celebración de las pruebas. También ayer, y antes de la Delegación del Gobierno desmintiera que haya habido intención de dejar de realizar las pruebas, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) difundió su propio comunicado para reclamar que el servicio no dejara de prestarse en Ponferrada.

El Pleno del Consejo también aprobó un moción unificada de todos los grupos en favor del sector agrario, de la necesidad de recibir ayudas y reducir burocracia. Ramón también aclaró que, a diferencia de la Diputación, el Consejo no puede adelantar el pago de obras a pedanías porque no tiene garantías de recuperar el dinero si no se llevan a cabo.