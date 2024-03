Alonso: "La DGT debe asumir en Ponferrada los mismos costes que en León, si no sería un agravio"

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Coalición por el Bierzo (CB) exige a la Dirección General de Tráfico (DGT) que siga asumiendo los costes del centro de exámenes teóricos y prácticos de conducir en Ponferrada. Los bercianistas censuran que la institución haya garantizado que esos exámenes se seguirán haciendo en la capital del Bierzo y recuerdan que el problema está en el coste de esas instalaciones, ya que el Ministerio del Interior ha trasladado que solo se seguirá asumiendo ese coste en los centros ubicados en las capitales de provincia, informa la agencia Ical.

Los bercianistas aclaran que si la DGT deja de pagar esos gastos, las autoescuelas tendrán que repercutirlo en los alumnos, lo que sí acabaría con la realización de exámenes en Ponferrada ya que sería más barato hacerlos en cualquier otra ciudad que sí sea capital de provincia. “Sería un agravio”, dice el secretario general de CB, Iván Alonso, en un comunicado.

"Faltaría más. Pues claro, que se van a seguir realizando los exámenes. El problema no es ese, el problema es asumir los costes. Coste que se van a asumir en todas la capitales de provincia y que en Ponferrada no se quiere hacer por no ser capital. Eso es lo que hay que articular. ¿Quién va a pagar todo el sistema informático, la limpieza de las aulas, la adecuación de las aulas, o los 20 ordenadores a razón de 800 euros cada uno de ellos?. ¿Y los mantenimientos de la pista"?, se pregunta Alonso. “Que no nos tomen el pelo ni nos tomen por idiotas. La DGT debe asumir los mismos costes que va a asumir en León, porque si no sería un agravio”, añade.

La DGT comunicó ayer por la tarde que lo que se está haciendo es buscar unas nuevas instalaciones en Ponferrada para esos exámenes y garantizó que, en ningún caso, se repercutirá ningún coste a las autoescuelas ni a los ciudadanos.