Una comarca ganadera con más de 2.000 explotaciones y sin matadero

La situación de cierre del matadero de Toreno se enquista debido al surgimiento de nuevos problemas administrativos e irregularidades que se han ido destapando desde que un aviso de la Seguridad Social obligó al Ayuntamiento a paralizar la actividad de un macelo de titularidad municipal pero concesionado a una empresa que acumula deudas e, incluso, denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La intención sigue siendo reabrir sus puertas cuanto antes, pero a quienes han mostrado interés por asumir la gestión de las instalaciones les frena la necesidad de subrogar el contrato vigente y, con él, todas las cargas existentes, que no son solo con la Seguridad Social, sino también con el propio Ayuntamiento y la Diputación de León, entre otros.

Mientras tanto, el sector ganadero del Bierzo tiembla por la imposibilidad de sacrificar los animales en unas instalaciones próximas. El de Toreno era el último matadero que quedaba abierto. Tampoco hay en Villablino y la única opción es Astorga e, incluso, ya los concejos más próximos de Asturias. Todo eso eleva los costes y genera graves problemas de distribución en una comarca en la que la ganadería, especialmente la de vacuno de carne, crece desde hace años.

Solo la organización agraria Asaja ha tramitado 56 nuevas incorporaciones en los últimos seis años en El Bierzo y alguna en Laciana. Son nuevas explotaciones ganaderas que se suman a las ya existentes y que tienen un mínimo de cuarenta cabezas de ganado.

Esas 56 explotaciones de ganadería de vacuno registradas por Asaja y que suman un mínimo de 2.240 vacas no son la totalidad, ya que no todos los ganaderos—aunque sí la mayoría de los nuevos— pide ayudas de incorporación y no todas las solicitudes se tramitan a través de este sindicato. Aún así, la cifra demuestra que el sector crece y la propia Asaja lo constata. Cuando más lo hizo fue en 2019. Solo ese año se tramitaron 21 nuevas incorporaciones y la mayoría fueron, precisamente, de la zona del Alto Sil y Fabero. En la última convocatoria, la de 2022-2023, han sido diez y en 2012 fueron doce.

Ahora mismo, en El Bierzo hay 457 explotaciones ganaderas de bovino de un total de 2.042 que incluye equino, ovino, caprino y cerdos. Las explotaciones ganaderas de caballos y yeguas son 217 y hay 286 de ovejas, 115 de cabras y 967 explotaciones de cerdos, según los datos facilitados a este periódico por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en base a los registros de las unidades veterinarias de Fabero, Villafranca del Bierzo y Ponferrada. En este sentido, hay que tener en cuenta que algunos ganaderos bercianos se acogen a la Unidad Veterinaria de Villablino, por lo que la cifra global es mayor.

Tanto Asaja como Ugal-Upa reivindican la necesidad de que El Bierzo disponga cuanto menos de un matadero. La apuesta por el sector agropecuario —defienden— no debería verse limitada por recursos básicos y unas instalaciones para el sacrificio de los animales son fundamentales. «La ganadería en El Bierzo, hoy por hoy, ya es importante y podrá seguir creciendo en función de los pastos disponibles», afirmaron desde Asaja. He aquí otro problema al que tienen que enfrentarse los ganaderos de la comarca, la falta de pastos admisibles para la PAC y las dificultades de muchos para conseguir autorizaciones que les permitan realizar desbroces y abrir caminos que permitan generar nuevos pastizales.

Si hay alguien que sigue mostrando preocupación por la situación en la que se encuentra el matadero de Toreno es la asociación Ternabi (Ternera Natural del Bierzo). Desde que se conoció la noticia de paralización del sacrificio en las instalaciones torenienses debido a una serie de irregularidades que han ido aumentando según han pasado los días, las reuniones y contactos de los representantes de este colectivo ganadero amparado por un sello de calidad y el Ayuntamiento han sido continuas. Ellos mismos pusieron sobre la mesa del alcalde, Vicente Mirón, la posición de que otra empresa con certificación para ello asumiera la gestión del macelo.

El problema son las cargas heredadas de los gestores anteriores, los mismos que fueron condenados por la Audiencia Nacional por vender carne de caballo en mal estado. «Cada vez que solucionamos un problema, surge otro y las empresas que están interesadas lo que plantean es empezar de cero, pero alguien tiene que hacerse cargo de las deudas existentes», explicó el regidor. El Ayuntamiento no puede hacerlo y, además, la administración local es una de los que mantiene deudas activas por servicios e incluso por la renta de las instalaciones, por la que cobra una cantidad tan mínima que extraña: 50 euros al mes.

«Si alguien que tenga un sello sanitaria se subroga contrato de explotación con todo lo que conlleva, la situación se resolvería de inmediato», dijo Mirón. Otra opción podría ser deshacer el contrato por incumplimiento, elaborar una nueva plica y hacer un concurso nuevo, pero este proceso es más complicado y tampoco resuelve el problema de las deudas generadas que repercuten directamente en el Ayuntamiento.

El contexto es complicado y se ha complicado más, pero la intención primera sigue siendo poder reabrir cuanto antes.