Alfonso Arias, alcalde de Molinaseca: «Los pequeños municipios estamos relegados en los fondos europeos»

El alcalde de Molinaseca, Alfonso Arias (PP), fue el protagonista de La Tertulia , el espacio que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Molinaseca tiene varios proyectos en marcha para no depender solo del turismo y el Camino Francés.

BALANCE

«Prácticamente, todas las infraestructuras se han renovado». Siete mandatos y casi 26 años lleva de alcalde Alfonso Arias. Y mucho han cambiado las cosas, reconoció. «Se notan muchísimos cambios. Hemos cambiado prácticamente todas las infraestructuras del municipio y de todos los pueblos. Saneamiento, alumbrado... También ha habido un impulso de los particulares para mejorar las casas, lo que nos ha servido para ser Conjunto Histórico y uno de los Pueblos más bonitos de España, lo que nos ha servido para tener cada día más visitantes», resumió Arias.

ECONOMÍA

«Sufrimos la reconversión de las minas de hierro sin ayudas». El sector del turismo es hoy la principal actividad económica de Molinaseca. Históricamente lo fue el sector de los embutidos y no olvidó el alcalde tampoco recordar que en su día sufrieron una reconversión, sin ayudas públicas, de las minas de hierro de Onamio. «Hemos sufrido cambios y la gente se fue adaptando. No ha supuesto mucha pérdida de población en las últimas décadas. El turismo es nuestro gran sector, pero no solo por el Camino de Santiago. En el Ayuntamiento siempre tuvimos claro que eran unos meses y que había que buscar otros nichos de empleo; de ahí proyectos que tenemos en marcha», indicó Alfonso Arias.

CAMINO FRANCÉS

«Apostamos por el Camino de largo recorrido». El Camino Francés se está recuperando después de que el Portugués se haya consolidado entre las rutas jacobeas en los últimos años, señaló Arias, que aportó otro dato. Y es que muchos peregrinos salen de Sarria (Lugo), porque desde allí se consigue la Compostela sin pasar por El Bierzo. «Nosotros tenemos que apostar por el Camino de largo recorrido. Estamos cerca del final y lo notamos menos. En Burgos o Palencia se está notando mucho. La Administración se tiene que poner las pilas. Galicia lo está haciendo bien, diversificando en su territorio, sin que haya aglomeraciones. Cuando más gente está llegando a Santiago, menos pasan por nuestros municipios», advirtió Arias. En su opinión, el Camino Francés es el que tiene más patrimonio pero se toman decisiones, según el alcalde de Molinaseca, sin contar con los ayuntamientos. «Luego están la promoción y las ayudas; en Galicia las dan por kilómetro de Camino. Son detalles que hay que cuidar», enfatizó.

NUEVAS NORMAS

Viviendas, residencia... Molinaseca tiene nuevas normas urbanísticas desde hace unos meses. El desarrollo pasa, explicó Arias, por proyectos como el campo de tiro, que es urbanizable en parte y en el que se quiere llevar a cabo unos aparcamientos, una zona deportiva, unas viviendas de protección y la prometida residencia de mayores, «que no podíamos por no tener un desarrollo urbanístico», explicó. También afecta a la zona histórica, para desarrollar parcelas que no estaban edificadas. Otra zona va desde Patricia hasta la carretera de Onamio. «Podemos hacer proyectos que estaban pendientes», adelantó.

EMPRENDEDORES

La antigua fábrica de Frimols. La antigua fábrica de Frimols es otra de las apuestas municipales. Allí se quieren construir pequeños apartamentos para emprendedores que quieran realizar su actividad en Molinaseca, o pasar varios meses teletrabajando. «Es una solución para los emprendedores y los jóvenes. Se ha hecho un plan director. Iría también un obrador compartido para que puedan tener un registro sanitario y comercializar tus productos. Es como un puzle; vamos pidiendo subvenciones. Parece que a los pequeños municipios nos tienen relegados en los fondos europeos. Los hemos pedido en cinco convocatorias, y dos o tres ya nos han dicho que no. Iremos a todas los que podamos. Tendría que ser al reves».

ESPAÑA VACIADA

«La única solución es una discriminación positiva». En su opinión, la España vaciada solo se puede combatir con una discriminación positiva desde las administraciones. «El que vaya a vivir a un pueblo tiene que tener ayudas. Hay que potenciar a los médicos, y aún así es difícil. Nosotros tenemos la ventaja de que estamos cerca de una población importante, como es Ponferrada», dijo el alcalde.

CONSEJO COMARCAL

«Apostar desde los municipios». Sobre el Consejo Comarcal, del que fue presidente, Alfonso Arias consideró necesario su fortalecimiento desde abajo, desde los ayuntamientos, cediendo competencias. «Después de crear el Consejo, se hicieron más mancomunidades», recordó.