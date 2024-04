Suárez-Quiñones y Morala defienden en Ponferrada la descentralización de la fiesta de Villalar

"Se intentará hacer las cosas mejor", reconocía este martes en Ponferrada el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de lamentar el boicoteo de los actos en León y el cierre de las casetas gastronómicas en la capital berciana. "Esta fiesta no puede ser coaccionada por quien no esté de acuerdo. Y los que no están de acuerdo ya han tenido ocasión de manifestarse", valoró. Y aseguró que "los actos que pretenden acabar con la libertad de los demás no son tolerados en una democracia".

Acompañado por el alcalde, Marco Morala, Suárez-Quiñones defendió "la apuesta por descentralizar" los actos festivos del Día de Castilla y León fuera de Villalar. Quiñones llegó a la plaza del Ayuntamiento, donde los actos del Día de Castilla y León ha coincidido en el mismo espacio con la Feria del Libro y se encontró con las casetas de gastronomía cerradas debido al malestar de los hosteleros. "Aquí ha habido mucha intervención de terceros, interesados en que esto no saliera bien. Y está saliendo bien, con una amplia participación ciudadana y si hay errores de organización, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un nuevo modelo de celebración que irá perfeccionándose. Lo que sean errores de gestión, pues se intentará hacer las cosas mejor.

Casetas de gastronomía cerradas por el malestar de los hosteleros.L. DE LA MATA

Moral también defendió la descentralización de la fiesta de Villalar. "Una fiesta no debe ser impuesta a nadie. Las fiestas se celebran en libertad y con alegría", afirmó antes de definir como "una buena apuesta" la descentralización.