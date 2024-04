PP y CB tachan de «sacacuartos» al PSOE y rechazan multar en la Zona de Bajas Emisiones

El anuncio del portavoz municipal socialistas en la oposición, Olegario Ramón, de no apoyar en el pleno del 14 de mayo la ordenanza que regulará la Zona de Balas Emisiones (ZBE) de Ponferrada si no se multa y si no se restringe el tráfico a la zona centro tuvo hoy respuesta del actual equipo de gobierno. El PP del alcalde Marco Morala, y los bercianistas de CB de Ivan Alonso, acusaron al ex regidor y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo de retornar con su idea de «sacacuartos», queriendo multar a los ciudadanos que accedan con su coche al centro de la ciudad y también coartar su libertad de movimientos, con la aplicación de restricciones basadas en un argumento de una contaminación atmosférica inexistente en esta ciudad.

Morala, Alonso, y también la principal gestora de esta nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, la popular Lidia Coca, dejaron bien claro al PSOE que ellos no aceptan la propuesta de Olegario Ramón y de manera rotunda no multarán ni restringirán el paso de vehículos al centro de la ciudad. Con ello, sin incumplir la ley que marca Bruselas, aplicará la nueva ordenanza de la ZBE sin que se vean obligados a devolver 3 millones de euros de las arcas municipales a la Unión Europea. «El PSOE está en un momento que todo lo enmaraña y Ponferrada no se merece esto. Cumplimos con nuestro compromiso electoral de no sancionar ni restringir el paso de vehículos y ambas cosas se pueden conciliar con esta ordenanza», manifestó Morala, quien hacía una defensa de la libertad y no cargar más en el bolsillo de los ponferradinos con multas y otras prohibiciones, justo en un momento en el que es sabido que el comercio del centro necesita impulso, al igual que hacer más atractivo la visita y el tránsito del resto de personas que entran en el centro de la ciudad para comprar o gestionar cualquier papel. «Hemos cumplido y no se va a aplicar lo que pretendía el PSOE de Olegario», resumía Morala.

Por su parte, Iván Alonso coincidía plenamente con el alcalde y destacaba que ellos dejaron bien claro en campaña electoral que no admitirían la ZBE del PSOE porque implicaba multar y restringir el tránsito de vehículos. Por eso, ahora, señalaba el líder bercianista de CB, se confirma que su formación política «no podía apoyar al gobierno municipal de Olegario». «Si él (por Olegario Ramón) pretende no multar, ¿Dónde están los aparcamientos disuasorios?. Sólo están por las multas y nosotros ahora no vamos a multar, no lo vamos a permitir», manifestaba Alonso.

De igual forma, la teniente alcalde, Lidia Coca, incidía en que fue el PSOE quien hizo las obras «mal hechas y sin acabar», en la zona de avenida de la Puebla, Eladia Baylina o Antolín López Peláez y su intención ahora «no es multar». «Lo que pretende el presidente del Consejo Comarcal es que los ponferradinos y el resto de la comarca sean sancionados por venir aquí», resumía.

COMUNICADO DEL PSOE

Después de la rueda de prensa dada esta mañana por PP y CB sobre la Zona de Bajas Emisiones, el PSOE emitía un nuevo pronunciamiento sobre el tema.

Dicen desde el PSOE que "el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada, aun cuando creemos que no sería necesario, queremos reiterar cuáles son las modificaciones en el proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, que estimamos necesarias para darle nuestro apoyo: La ordenanza ha de entrar en vigor en fecha 01 de enero de 2026. La ordenanza ha de recoger la entrada gradual de limitaciones en función del mantenimiento durante un período de tiempo determinado de índices de elementos nocivos en el aire superiores a los admitidos por la normativa. Primero se limitará el acceso de vehículos sin etiqueta, si no mejoran los índices se limitará el acceso adicionalmente a los vehículos con distintivo C y así sucesivamente. Los vehículos 0 no tendrán limitación. Según manifiesta el propio equipo de gobierno, en los últimos 20 años no se han superado los límites de contaminación propuestos en la ordenanza más que en una ocasión. Si esta información fuera cierta, en los próximos veinta años sólo se establecerían limitaciones en un día del total de 7.300 que supone ese período y, por supuesto, si se cumplen las limitaciones en ese día no habrá ninguna sanción. ¿De qué multas habla el equipo de gobierno?. En el presupuesto en vigor se recoge entre los ingresos una cuantía de un millón de euros en concepto de multas. ¿Si el Equipo de Gobierno dice pensar tanto en la ciudadanía y en que no reciba multas, va a dejar de sancionar aquellas conductas que deberían ser objeto de una multa? Con la mentira de la Zona de Bajas Emisiones llegaron al gobierno y con esta mentira quieren mantenerse en el mismo".