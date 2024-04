«En Villadangos hubo voluntad política; en el Bierzo no la hay»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Omar Rodríguez, secretario comarcal de UGT, considera que en el Bierzo no se están haciendo las cosas bien para reindustrializar una comarca que ha perdido su modo de vida de un siglo —la minería y las térmicas—, por lo que reivindica a las administraciones una apuesta decidida como se ha hecho con el polígono industrial de Villadangos, cerca de León.

1 DE MAYO

«Mucho que reivindicar». Omar Rodríguez (UGT) considera que celebrar el 1 de Mayo es más importante que nunca. Para reivindicar los derechos conseguidos por la clase trabajadora en las últimas décadas y también para exigir nuevos derechos.

INDUSTRIA

«Falta inversión de las administraciones». El líder de UGT reconoció problemas en fábricas como Roldán, derivada de la situación en la planta de Algeciras. «Es preocupante; para eso se puso este mecanismo de los Ertes. Debemos dar un mensaje a las administraciones para que pongan de su parte, para que no derive en una situación peor». Omar Rodríguez criticó también las promesas electorales que después no se cumplen. «Las Administraciones tienen que comprometerse con las empresas, que al final defienden más puestos de trabajo. Hablo de infraestructuras también. Hay polígonos industriales donde apenas llega la fibra óptica. En la pizarra, los trabajadores van por carreteras que no son acordes. Da la impresión de que vamos a otra velocidad que León, y no digamos Valladolid o Burgos». En el caso de Endesa, el secretario comarcal de UGT lamentó el olvido. «Endesa mira por sus intereses, utilizó los recursos y se fue, como los romanos con Las Médulas. Y si se instala alguna empresa alternativa, nunca va a generar el empleo que tuvo en la comarca».

MODELO ECONÓMICO

«En Villadangos hubo voluntad política». Omar Rodríguez opinó que en el Bierzo, si las administraciones quisieran, se podría reproducir el modelo Villadangos. «Se pusieron de acuerdo todos», recordó, Gobierno, Junta y Diputación. «Si aquí no se hace, es porque no hay voluntad política».

NUEVAS REIVINDICACIONES

37 horas y media. Tanto CCOO como UGT se han marcado en la agenda nacional, explicó el líder ugetista comarcal, la jornada de 37 horas y media en este año 2024. «Llevamos muchos años con las 40 horas. Para lo que queremos, nos queremos parecer a Europa. Han salido acuerdos sin la CEOE», recordó.

DIÁLOGO SOCIAL

«Vox no cree en la democracia participativa». Sobre el Diálogo Social en Castilla y León, Omar Rodríguez señaló que «Vox no cree en la democracia participativa».

¿MESA DEL BIERZO?

«No sé si en Villadangos se llamó Mesa». Sobre la posible creación de una Mesa por el empleo en el Bierzo, contratacó con una frase: «No sé si se llamó Mesa, pero en Villadangos funcionó».

Omar Rodríguez y Ursicino Sánchez, anoche, en el programa La Tertulia.de la mata

Ursicino Sánchez. Secretario comarcal de CCOO «Sin infraestructuras, ¿quién va a querer invertir en El Bierzo»

Ursicino Sánchez considera vital para el Bierzo unas nuevas infraestructuras. De otra manera, las grandes empresas no querrán invertir, en su opinión. Y es que, antes del cierre de la minería, se tenían que haber sentado las bases de otro modelo económico.

1 DE MAYO

«Hay derechos que están en juego». Para Ursicino Sánchez (CCOO), el 1 de Mayo retrata la situación del empleo. «Es un día festivo y un día reivindicativo», explicó. A su juicio, hay derechos de los trabajadores que están en juego en la legislación laboral.

GRANDES EMPRESAS

«El Bierzo es próspero, pero está mal comunicado». La situación de las grandes empresas del Bierzo, y no solo Roldán, es complicada, a su juicio. Entre otras razones, explicó, porque las infraestructuras no ayudan a realizar inversiones. En LM, se ha eliminado el Erte, y se espera que haya nuevos pedidos para garantizar la plantilla hasta final de año, al menos. En Roldán, aseguró que sus trabajadores no han generado el problema de la fábrica de Andalucia. Y en Tvitec, espera que lleguen las inversiones prometidas. «El Bierzo es una comarca próspera, pero muy mal comunicada», lamentó. Ursicino Sánchez criticó las promesas en tiempo de elecciones, «que después no se cumplen». En ese sentido, insistió en que «se ha llegado al abandono total. Antes de cerrar las minas se tendría que haber empezado con otro modelo económico industrial. No podemos hablar del tren, de las carreteras... ni de las tecnologías digitales. Siempre hemos sido luchadores en el Bierzo; solo nos queda luchar. En el Bierzo, muchos tienen otro sustento, lo que genera que la preocupación por un puesto de trabajo no sea la misma que en otras zonas».

REIVINDICACIONES

«Se tienen que repartir los beneficios empresariales». Para Ursicino Sánchez hay varios temas sobre la mesa como la reducción de la jornada laboral, pero también el pleno empleo y mejorar los salarios. «Los beneficios empresariales tienen que ser repartidos con los trabajadores. En anteriores crisis y en la pandemia, los trabajadores nos apretamos el cinto para mantener este país. Ahora, en esta situación de crecimiento, debemos mejorar las condiciones de los trabajadores».

DIÁLOGO SOCIAL

«Vox no respeta ni lo firmado». En su opinión, «no se está haciendo nada» en las consejerías de Vox, hasta el punto de que no se están respetando acuerdos anteriores. La consecuencia de todo es que no funcione el Serla, lo que puede generar una masificación de los juzgados.

¿MESA DEL BIERZO?

«Solo sería una foto». Pese a la situación industrial y de empleo en la comarca del Bierzo, Ursicino Sánchez no mostró especial interés por crear una Mesa que aúne a todas las fuerzas políticas. «Sólo sería una foto si no hay una implicación real por todas las partes», explicó.