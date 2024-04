Un pelotón de 'peludines' caminará contra el maltrato a los animales en San Andrés de Montejos

Contra el maltrato a los animales. Contra el abandono de las mascotas. A favor de la adopción de perros y gatos. A favor de la esterilización para evitar que este mismo lunes ocurría en Ponferrada; la Policía Local encontraba hasta catorce gatos recién nacidos en dos contenedores de la ciudad. Y contra la soledad no deseada de las personas mayores.

Todo esto pretende una nueva edición de la Marcha Canina que la Concejalía de Salubridad Animal, en colaboración con la asociación Peludines sin suerte, la Junta Vecinal de San Andrés de Montejos y con el apoyo de una serie de empresas patrocinadoras como Redytel, el Gimnasio Mamba Gym, Bierzo Natura y a Canis Bierzo, se celebrará el sábado 15 de junio a partir de las 19.00 horas con una ruta circular de cinco kilómetros en San Andrés de Montejos, que tendrá un kilómetro añadido para aquellos que quieran acercarse con sus animales hasta el mirador del Castro. La inscripción son diez euros y los fondos recaudados, recordó este martes el concejal del área, Iván Alonso, irán destinados a la asociación Peludines sin suerte, que permitirán sufragar, sobre todo, los gastos veterinarios de la protectora de animales. "Está marcha dará visibilidad a la importancia de tratar bien a nuestras mascotas, empezando por la vacunación, la desparasitación y la esterilización", aseguró Alonso.

La marcha incluye la instalación durante la tarde de una serie de hinchables gratis para niños y una exhibición de Canis Bierzo. Su responsable, José Almeida, insistió en que no se puede hablar de "perros potencialmente peligrosos". "No hay perro malo, si no dueños irresponsables", afirmó.

Desde Peludines sin suerte también se aceptará todo tipo de donaciones, tanto de pipetas como de collares o pienso. Durante la marcha habrá un punto de avituallamiento para que los animales puedan beber.

Natalia Ramos, responsable de la asociación, no dejó de lamentar los últimos abandonos de crías de gatos; catorce encontradas por la Policía Municipal este lunes en dos contenedores de la ciudad, a pesar de la campana de esterilización que han beneficiado a las colonias felinas. "Ya no es un problema de la protectora o del Ayuntamiento. Estaban en contendedores. Es un problema de la gente", dejó claro.