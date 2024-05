Vecinos de Vega de Valcarce tomarán la vieja N-VI por la falta de seguridad para ellos y los peregrinos

En Vega de Valcarce están hartos del estado en el que se encuentra la antigua N-VI ('la abuela' en términos de Fomento) entre las localidades de Ambasmestas y Ruitelán. Son menos de cuatro kilómetros que dan servicio también a los vecinos de Balboa y Barjas y que forman parte del Camino de Santiago Francés. Como está el firme es "una vergüenza", asegura la alcaldesa, María Luisa González Santín. Por eso y porque llevan años esperando la ejecución de promesas incumplidas, han decidido pasar a la acción y han convocado una marcha de protesta. Será mañana, a partir de las 19.00 horas, entre el cruce de Ambasmestas y el pueblo de Vega de Valcarce.

Hace tan solo unos días, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, se citaron en la zona con los concejales del PP en para anunciarles que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha iniciado ya la tramitación de un estudio de adecuación de este tramo de 3,7 kilómetros. "¡Un estudio!", verbaliza la alcaldesa, que emplaza a la Junta de Castilla y León a que intervenga de una vez por todas. Recuerda, además que "ya hay un proyecto hecho desde hace seis años".

Estado que presenta el firme de la antigua N-VI entre Ambasmestas y Ruitelán.ANA F. BARREDO

Entre trámites burocráticos se pierde la seguridad y la regidora describe una situación de "caos total y absoluto", con peregrinos que se retuercen los tobillos en algunos baches, coches que destrozan las ruedas y problemas que crecen en verano, cuando la población de la zona se multiplica. "No pedimos una inversión millonaria, solo que arreglen el firme en menos de cuatro kilómetros. Nada más", insistió María Luisa González Santín.

El Ayuntamiento al completo está detrás de la organización de esta marcha de protesta, incluida la oposición y todos lo vecinos. "El consenso es total", afirma la alcaldesa de Vega de Valcarce. "Tantas veces nos han prometido y nunca llegó. Estamos hablando de un tramo del Camino de Santiago, por el que pasan miles de peregrinos, y damos una imagen lamentable", afirmó la alcaldesa de Vega de Valcarce.

Carretera entre Ambasmestas y Ruitelán, también Camino de Santiago,ANA F. BARREDO

"Igual hace 50 años que ahí no se hace una intervención en condiciones. Lo imperioso es reparar el firme, porque ya no se puede arreglar, está comido", explica González Santín, asegurando que lo único que ha hecho la Junta de Castilla y León. titular de la carretera, es labores de bacheo que no resuelven el problema.