Rescatan de una vía muerta en la térmica de Cubillos los dos últimos vagones tolva del tren minero

Llevaban un cuarto de siglo abandonados en una vía muerta de la térmica de Endesa en Cubillos del Sil. Y esta mañana han salido de allí con destino a los talleres de la empresa Ferrocarril del Valle del Sil en Villablino, donde serán restaurados antes de quedar cedidos en el Pozo María de Caboalles. Son dos de los tres últimos vagones tolva históricos que durante buena parte del siglo XX transportaron carbón entre las minas de la cuenca de Fabero-Sil y Laciana hasta la térmica de Compostilla II y, donados por Endesa a la asociación Cultural Ferroviaria Berciana (CFB), serán restaurados en Villablino antes de su exhibición en el antiguo pozo de la MSP en Caboalles.

"De los quinientos vagones tolva que llegó a tener la MSP y que funcionaron hasta el año 2000, solo quedan tres; uno que se encuentra en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada y estos dos, que descubrimos en una vía sin conexión en el año 2019", cuenta el portavoz de CFB, el maquinista de Renfe Daniel Pérez Lanuza, satisfecho porque su asociación ha contribuido a recuperar dos piezas originales del antiguo tren minero.

Según informa la asociación, uno de los vagones se construyó en 1954 y el otro en los años setenta, tienen dos ejes y pertenecen a las series PK y PT. Trasladaron carbón a la térmica hasta el año 2000, cuando fueron sustituidos por la serie 2TT que compró la Junta de Castilla y León (titular de la línea) y que recientemente se han subastado. La CFB recordó que el Consorcio del Tren Turístico se ha quedado con 20 de esos vagones 2TT y el resto "están siendo desguazados" como chatarra.

Lanuza asegura que aún se usan vagones similares a los dos que han rescatado en la térmica, pero "muy modificados". Y solo se conservan tres en las condiciones originales. Hasta ahora, solo el Museo del Ferrocarril de Ponferrada exhibía uno. Los dos trasladados ahora a Villablino ocuparán un espacio en el cargadero del Pozo María que ponen en valor en Caboalles la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León y la Junta de Castilla y León. Ha sido la Fundación, la que sufragará los gastos del traslado y los de restauración, en este caso en colaboración con la empresa ARMF de la que ha surgido Ferrocarriles del Valle del Sil. Los Ayuntamientos de Villablino y Cubillos, Grúas Sánchez, Estructuras Obeliscos, la propia Enel (matriz de Endesa) y Recibe Metal, completan la lista de colaboradores que han ayudado a la CFB, cuyos voluntarios se han preocupado estos años en velar por el material.

Voluntarios de la CFB, junto a los vagones.CFB

Peligran los cuatro millones para el tren turístico

La CFB no dejó de dar "un toque de atención a los poderes públicos para que agilicen la puesta en marcha del tren turístico e histórico en la línea Ponferrada-Villablino, en un momento en que ha pasado casi un tercio del tiempo máximo para la realización de las obras de adecuación de la línea ferroviaria con la subvención otorgada de casi cuatro millones de euros y que a estas alturas aún no ha sido licitado". La asociación recuerda que "quedan dos años para su ejecución antes de perder la ayuda económica y corremos el riesgo de que ninguna empresa se presente a la licitación por no haber tiempo material para terminar la obra en plazo y que se paralice el proyecto del tren de forma definitiva".