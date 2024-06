«Con León por un lado y El Bierzo por otro, esto no tiene solución»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

José Ramón García, el procurador berciano en las filas de la UPL en las Cortes de Castilla y León, fue protagonista anoche en el programa La Tertulia , que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

«Se siguen debatiendo los mismos temas». De su paso por las Cortes, García lamenta el ambiente y la discordia entre los grandes partidos y que temas que se han debatido en comisión hace ya veinte años, en algunos casos, «se siguen debatiendo, temas como centros de salud, infraestructuras...», explicó. ««Se aprueban pero no se ejecutan; aunque nosotros seguimos luchando», insistió. «Me ha tocado el peor periodo político. ¿Por qué? Porque no se habla de política», lamentó también el representante de UPL. La situación en el Parlamento, a su juicio, es hiriente en muchos casos. «Hay muchos políticos que dejan mucho que desear, parece que si no es así, no es importante». Según José Ramón García, PP y Vox «se llevan bien», aunque «el que manda es el PP».

DECISIONES

«Lo que se necesita es voluntad política». Según José Ramón García, la Junta pone excusas para no ejecutar proyectos en la provincia de León, igual que el Gobierno Central. «Todo es voluntad política», resumió. En su comparecencia puso ejemplos como la carretera de Valdeprado, en la conexión del Bierzo con Asturias. Desde la Junta primero se apoyó y ahora se justifica todo en que perjudica a Villablino cuando el Gobierno del Principado está más decidido que nunca a ejecutar su parte.

DOS REGIONES

"A la región leonesa le ha ido mal». José Ramón García explicó en sus respuestas que no es lo mismo cómo le ha ido en esta Comunidad a la región castellana y a la región leonesa, cuyo ejemplo más evidente es la pérdida de población. «Es un tema que no se quiere atajar. Las tres provincias que más la sufren son León, Zamora y Salamanca», insistió. «A mí no me gustan las medias. Si a uno le va muy bien y otro muy mal, la media no puede ser el aprobado. En la región leonesa hemos perdido el año pasado 2.106 habitantes», criticó. Por otro lado, en temas como la Sanidad, tras lo ocurrido en las últimas semanas en el Bierzo, García apostó por incentivos a los médicos y al personal sanitario para hacer atractivos determinados destinos. «El Bierzo tiene el peor sistema sanitario», lamentó.

DIPUTACIÓN

«El pacto está funcionando; la moción leonesista se tratará cuando corresponda». Según José Ramón García, el pacto con el PSOE en la Diputación está funcionando. A su debido tiempo, se presentará la moción leonesista, según dijo. «Mientras se comporten, todo irá bien», insistió.

TRATO DESIGUAL

«León tuvo población». La provincia de León, según el procurador de UPL, es la «peor tratada en esta Comunidad», como lo demuestran los índices de empleo, riqueza, sociales... «Soria nunca tuvo población; León sí», argumentó. «Se pierde peso social, político... Entonces no se pinta nada. Los políticos leoneses se deben a Valladolid y Madrid. Qué evolución ha tenido León, qué evolución ha tenido el Bierzo, que era la locomotora de León...», se preguntó para defender el dinamismo de la comarca berciana, que tiene agua, una posición privilegiada... «No hay dinero y las inversiones en esta Comunidad son siempre para los mismos. Nuestras infraestructuras están cada vez están peor y las nuevas no las hacen. Estamos sin Plan de Carreteras», puso de manifiesto.

EL BIERZO Y LEÓN

«Políticos no reivindicativos»». Según José Ramón García, puede que los bercianos hayan sido muy condescendientes con la Junta de Castilla y León por culpa de sus representantes en los grandes partidos y puso como ejemplo promesas como el parque agroalimentario, que se hizo desde la administración autonómica en el año 2017. «Si le va bien a León, le irá bien al Bierzo. Inversiones que se dice que van a hacerse aquí, aparecen en otras provincias (por Valladolid, a la que no citó expresamente). O nos empezamos a llevar bien, porque la provincia de León es muy grande, o si no la Junta nos ganará dividiendo León y el Bierzo. Si no, esto no tiene solución.», insistió.

BERCIANISMO

«Para negociar, tienen que querer las dos partes». El procurador de la UPL, a la pregunta de si es posible un entendimiento entre el bercianismo y el leonesismo, contestó que «las negociaciones van en ambos sentidos». García añadió que él nunca habla mal de los bercianistas aunque sugirió que no es así en sentido contrario. «Pregúnteles a ellos y tiren de hemeroteca. Para negociar, tienen que querer las dos partes. Los bercianos tenemos una identidad muy fuerte, pero no quita que seamos bercianos y leoneses. Si una cosa no quita la otra».

