La Junta revisará el matadero de Toreno en una acción excepcional para certificar si está en regla para abrir

Lo que se planteó como un problema a resolver en días todavía no se ha solventado y ya han pasado tres meses. El matadero de Toreno, el único que quedaba abierto en El Bierzo, sigue cerrado a cal y canto mientras se trata de superar, ahora, un nuevo escollo después de que el anterior gestor haya asegurado que no hay CIF (código de identificación fiscal). Ello paraliza la subrogación del contrato que el propio Ayuntamiento ya ha aprobado en pleno e impide al nuevo gestor reabrir el macelo, al tiempo que genera serias dudas sobre si se podrá finalmente subrogar el servicio o habrá que sacar un nuevo contrato. De ser así, el Ayuntamiento quiere garantizarse que las instalaciones cumplen con la normativa sanitaria antes de seguir dando pasos y por eso ha pedido una inspección extraordinaria a la Delegación Territorial de la Junta en León.

Un técnico del Servicio Territorial de Sanidad se desplazará a Toreno la próxima semana en una acción inusual para comprobar que las instalaciones cumplen con la normativa vigente. Dicen fuentes de la Delegación Territorial que se hace así por la petición expresa del alcalde y porque siempre han mantenido que su intención es facilitar al máximo las cosas para recuperar lo antes posible un servicio fundamental para los ganaderos del Bierzo, Laciana y otras comarcas limítrofes, que están teniendo que desplazarse hasta Astorga o las vecinas Asturias y Galicia para sacrificar a sus animales. La situación es insostenible, está generando pérdidas y ya son varios los productores que se están replanteando la viabilidad del negocio, según han apuntado desde el sector.

El interés que tiene el regidor de Toreno, Vicente Mirón, es saber si serán necesarias inversiones parar poder reabrir el matadero o si, de lo contrario, todo está en orden para empezar a operar. De ser necesario invertir, el alcalde ya deja claro que el Ayuntamiento no tiene disposición presupuestaria para hacerlo. En vista de los problemas que se plantean con el CIF y el nuevo bloqueo de la reapertura, si es preciso sacar un nuevo contrato y empezar de cero, Mirón quiere aclara qué costes conllevaría, ya que cualquier exceso presupuestario no cabe en las arcas municipales.

«Nosotros ya hemos hecho los deberes, pero ahora la empresa dice que no tiene CIF y sin eso no se pueden hacer la escritura pública necesaria ni la póliza del seguro. Por eso se valora ahora la opción de sacarlo a concurso, per para eso la Junta de Castilla y León tiene que garantizar que está bien», explicó Vicente Mirón.

Fuentes de la Delegación Territorial de la Junta insiste, por su parte, que este no es un paso habitual y que tampoco exime de tener que pasar la correspondiente inspección sanitaria reglada una vez que se ponga en marcha el matadero, ya sea mediante la subrogación del contrato o habiendo tenido que realizar una nuevo.

Mientras tanto, el sector espera soluciones que frenen las pérdidas económicas y el trastorno que genera.