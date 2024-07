Las viñas del Bierzo libran los hongos pese al daño del granizo que arrasó parcelas enteras

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo continúa evaluando los daños provocados por las dos grandes tormentas de granizo que cayeron a finales de junio y que afectaron a la principal zona productora de vinos. La piedra daño, primero, parcelas en la Cacabelos y Arganza, y el segundo envite fue fuerte en el entorno de los dos Valtuilles. Los esfuerzos se están centrando, ahora, en mantener sanas las viñas y a día de hoy no hay afección por hongos o plagas que aprovechan la debilidad de las plantas. Eso sí, la climatología no está ayudando y no permite a los viticultores bajar la guardia.

«Los viticultores están tratando de minimizar la afectación del viñedo y, a mediados de este mes, informaremos sobre las medidas que la Denominación de Origen puede tomar para que esos agricultores que se han visto afectados por la granizada lo sean lo menos posible», afirmó el presidente del Consejo Regulador, Adelino Pérez, que no oculta el desastres aunque no se pueda cifrar todavía. De hecho, hay elaboradores que no vendimiarán parcelas enteras que se han visto totalmente arrasadas por la piedra caída del cielo.

«La climatología está siendo muy complicada y no nos está dejando trabajar todo lo que quisiéramos en el viñedo. El agua que normalmente viene muy bien, a día de hoy ya hay suficiente humedad. Lo que necesitamos en estos momentos es calor para que las uvas maduren y para que esa temperatura mate posibles hongos y plagas que puedan venir», señaló Adelino Pérez.