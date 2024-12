La Junta y UPL rechazan la estrategia de Repsol para lograr sus propósitos eólicos en Alto Sil y Gistredo

El debate sobre la estrategia que, hasta el momento, ha seguido la multinacional Repsol para tratar de conseguir sus propósitos eólicos, con la instalación de 43 aerogeneradores, en la Sierra de Gistredo y el Alto Sil ha llegado a las Cortes de Castilla y León. Que el gigante energético condicione una hipotética inversión en el tren turístico Ponfeblino a la ejecución de los parques proyectados en montes de los municipios de Páramo del Sil, Igüeña y Noceda no gusta al Gobierno autonómico y tampoco a la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que se han posicionado públicamente en las últimas horas.

"No nos parece bien", ha respondido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a las preguntas de los periodistas. Aunque recuerda que la tramitación no depende de la Administración autonómica, sino del Gobierno de España, Carriedo sí consideró que una empresa no debería condicionar sus inversiones a ninguna autorización administrativa, porque son cuestiones "independientes", y que debería invertir en aquello que considere que tiene rentabilidad y es viable.

También el procurador de UPL en las Cortes de Castilla y León, José Ramón García, se ha posicionado abiertamente y lo ha hecho del lado del Ayuntamiento de Páramo del Sil, considerando una "vileza" que Repsol condicione su posible apoyo a proyectos turísticos como el Ponfeblino, a conseguir autorización para sus parques.

Para el leonesista estos proyectos suponen "sacrificar una vez más los montes y pueblos para el enriquecimiento de empresas privadas y energía para el resto". "Es algo que vivimos durante décadas con el carbón y ahora nos tienen totalmente abandonados”, ha dicho para criticar que la idea ahora sea "llenarnos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas" que no generan empleo.

Estas declaraciones se producen después de que el Consorcio del Ponfeblino haya firmado (con la única oposición del Ayuntamiento de Páramo del Sil) un manifiesto de intenciones en el que parece dar carta blanca a Repsol a cambio de alguna inyección económica de la que nada se ha concretado y "convienen una mutua voluntad de suscribir entre ambas partes posibles y eventuales acuerdos futuros sujetos a la efectiva construcción y explotación de los parques eólicos promovidos".

En ese escrito, todos los ayuntamientos que forman parte del Consorcio (a excepción de Páramo, que se niega a 'vender' su monte para tal fin) y el Consejo Comarcal consideran los parques eólicos de Gistredo y Alto Sil "iniciativas susceptibles de contribuir al desarrollo y el crecimiento socioeconómico del Bierzo y Laciana" y, por esta razón, manifiestan que "es de común interés de las partes la exitosa tramitación y construcción de tales proyectos". Es decir, que respaldan su ejecución, aunque no sepan bien a cambio de qué. Al menos no públicamente y tal y como figura en la declaración firmada, en la que Repsol ya deja claro que "no puede interpretarse como promesa u obligación futura de contratar", salvo que salgan adelante los proyectos que están en fase de tramitación administrativa.