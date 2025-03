La DO Bierzo aguanta la respiración por el órdago de EE UU, a donde exporta el 22%

Casi el 22% de las exportaciones de la Denominación de Origen Bierzo son a Estados Unidos. Si bien la proporción ha variado al alza y a la baja en los últimos años, esa es la media registrada desde 2007. No es de extrañar, por tanto, el terremoto que ha provocado en el sector vitivinícola berciano la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 200% al vino, el champán y otras bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. De momento, el Consejo Regulador no ha emitido ninguna valoración pública, a expensas de que el presidente estadounidense concrete algo más sobre el órdago lanzado y de tomar el pulso del resto de países miembros en la feria Prowein 2025 que, este fin de semana, se celebra en Alemania con representación berciana.

Los últimos datos de volumen de exportaciones registrados por el Consejo Regulador corresponden a 2023 (en los próximos días, está previsto cerrar el informe de 2024). De un total de 924.612 botellas vendidas por bodegas del Bierzo en el mercado exterior, 112.476 salieron para EE UU. Esto es poco más del 12% del conjunto de exportaciones y supone la cifra más baja de los últimos años. En 2022, la proporción fue del 22,5%, en la línea de los últimos registros y de la media real. La mayor dependencia del mercado norteamericano se produjo entre 2007 y 2009, cuando el volumen general de exportaciones no había repuntado como empezó a hacerlo en 2011 y EE UU compraba casi un 30% del vino exportado. Fueron 257.810 contraetiquetas de algo más de un millón exportadas en 2009.

Solo Alemania se situó por delante de Estados Unidos en compra de vino del Bierzo en 2023, con 225.180 botellas. Y esto por la importante caída registrada, ya que en 2022, en 2020 y en 2019 (no hay datos oficiales de 2021), el país americano fue el principal destino exterior de las elaboraciones de la comarca. La diferencia con el resto de países del mercado anglosajón, en el que los vinos de la DO Bierzo funcionan muy bien, también es considerable. Salvo en 2023, cuando EE UU solo compró 11.033 botellas más que Canadá (101.443) y en Reino Unido se vendieron 70.383; las cifras de los cinco años precedentes no dejan lugar a dudas sobre la importancia adquirida por el mercado que ahora Trump quiere intervenir.

Evolución de las exportaciones de la DO Bierzo a Estados Unidos sobre el total exportado.DL

Es verdad que, entre 2010 y 2016, Alemania fue el destino más fuerte de los vinos del Bierzo, llegando a casi duplicar el número de botellas importadas por EE UU en 2012. Pero en 2016, el último año antes de la primera era de Donald Trump —en la que ya impuso aranceles del 25% al vino— la cifra de exportaciones a ambos destinos prácticamente se equiparó, con una diferencia de poco menos de 40.000 botellas que todavía se llevó el Estado alemán. La crisis de la que aún no ha conseguido librarse este país marcó el mercado en adelante y Estados Unidos tomó el mando entre los importandores de vinos del Bierzo. Pese a la política arancelaria, en el ecuador del primer mandato de Trump, las bodegas de la DO exportaron a este país más de 436.000 botellas, frente a las 254.400 importadas por Alemania. Por lo tanto, un 22,85% del total vendido fuera se quedó en Estados Unidos.

Bodegas y distribuidores se repartieron a partes iguales la subida hasta el 25% de los aranceles del vino en aquella legislatura de Trump. Una estrategia que contribuyó a amortiguar el impacto en los precios y frenó las malas previsiones del sector. Pero la amenaza actual eleva hasta el 200% esa diferencia y eso sería insalvable para las bodegas bercianas, la mayoría pequeños proyectos a los que les cuesta mucho dar el salto a la internacionalización. Así, en pleno proceso de expansión de los vinos del Bierzo en el exterior, el golpe de Donald Trump sería definitivo para muchos, salvo que las cifras de exportaciones de 2014 —aún por conocer— consoliden la tendencia de 2023 y el mercado norteamericano haya perdido una fuerza que podría empezar a recuperar Alemania.

Prefieren el tinto

La Mencía es la variedad mayoritaria del Bierzo y la que prefiere el mercado estadounidense a tenor de las cifras de exportaciones. El 72% de las botellas vendidas allí en 2023 fueron de vino tinto que, actualmente, también vive una crisis de consumo propia a nivel mundial, en un momento de alza de los blancos. En 2022, los mencía fueron el 53% del total exportado a EE UU y en 2020, el porcentaje también rozó el 72%. Llama la atención la puja del rosado del Bierzo al otro lado del Atlántico, siempre por encima del blanco salvo en 2023, cuando ya se produjo un vuelco importante, según los datos facilitados por el Consejo Regulador. Las bodegas habían exportado más de cien mil botellas de rosado en 2022 y la cifra cayó hasta las 2.604 en 2023.