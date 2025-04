El TSJ deriva al juzgado de León el recurso de Lugo contra Candín

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados de León en el caso del recurso de la Diputación de Lugo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Candín de cambiar el nombre del municipio por Valle de Ancares, según ha podido confirmar este periódico en fuentes jurídicas del Alto Tribunal.

La Diputación de Lugo decidió presentar el año pasado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León contra el acuerdo del Pleno del Consejo Comarcal que aprobó el cambio de denominación de Candín por Valle de Ancares el 28 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León casi un año después, el 6 de marzo de 2024.

Candín ha seguido con el cambio de nombre y ya tiene nuevos carteles e incluso nuevo escudo del Ayuntamiento. La batalla judicial de la Diputación de Lugo, que no ha sido seguida por los ayuntamientos de los Ancares lucenses, se augura larga, ya que primero tendrá que fallar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León y después presentar recurso ante instancias superiores sin no está de acuerdo con la sentencia.

La Diputación de Lugo alega que el cambio de nombre del municipio de Candín «viola» lo dispuesto en la legislación vigente, porque «carece de fundamentación histórica rigurosa y completa»; «ignora el hecho indiscutible de que Ancares es una realidad territorial mucho más amplia que un solo municipio» y porque «es evidente la existencia de una amplia realidad social, cultural, ambiental y etnográfica con identidad propia y única, que comparte rasgos, y también retos y oportunidades comunes, y que esta amplia realidad está amparado bajo figuras de protección reconocidas por organizaciones a nivel regionales, nacionales e incluso internacionales, como es el caso de la Unesco».

En el plano jurídico, alega en base a la normativa reguladora para la alteración del nombre de un municipio en normativas como la Ley 1/ 1998, de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León o el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio por el que se aprobó el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales, además de entender que si no lleva el caso al Contencioso sería contrario a la pretensión formulada por la Diputación en el anterior trámite de alegaciones ante el Ayuntamiento de Candín.

«Limitar el nombre de Ancares únicamente al municipio de Candín supone una pérdida de oportunidades de desarrollo social y económico. Cerraríamos la puerta a la colaboración y las sinergias entre administraciones, agentes que trabajan en el territorio y residentes para impulsar iniciativas que contribuyan a aprovechar el potencial de esta zona, pero también a afrontar sus retos comunes, como la pérdida de habitantes, el envejecimiento de la población y el acceso a los servicios públicos», argumentó el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé al presentar el recurso.

Candín ya se llamó Valle de Ancares hasta el siglo XIX

El principal argumento de Candín no es el reclamo de Ancares sino que Valle de Ancares fue su denominación histórica hasta mediados del siglo XIX, y lo fue por imposición, no por decisión vecinal. Además se argumentó que la ley de comarcalización gallega es de 1997, por lo que no existía tradición anterior de llamar Ancares a esa zona. La Ley Rreguladora de las Bases del Régimen Local establece, en su artículo 26.1 que el nombre de los municipios podrán ser alterados, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva, con la aprobación de la Comunidad Autónoma.