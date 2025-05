El alcalde de Ponferrada considera "satisfactorio" el grado de cumplimiento del pacto con el PSOE para los presupuestos de 2024

Publicado por AGENCIAS Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, considera “satisfactorio” el grado de cumplimiento del pacto alcanzado el pasado año con el PSOE que permitió sacar adelante los presupuestos de 2024 y considera que se puede empezar a negociar un acuerdo para el de este año.

Así lo dijo el regidor tras la reunión mantenida esta mañana con el Grupo Municipal Socialista, donde el equipo de gobierno puso sobre la mesa los avances de los últimos meses respecto a las exigencias socialistas. “Le trasladé tres expedientes más, en un momento realmente avanzado, de tres proyectos que formaban parte de ese acuerdo para aprobar los presupuestos de 2024. Estamos en condiciones de poder retomar reuniones para avanzar en el de 2025 y estoy contento porque las grandes fuerzas políticas de esta ciudad estamos demostrando esa capacidad de diálogo y predisposición hacia el entendimiento”, señaló.

Por su parte el PSOE tiene una visión diferente y no ve “avances significativos”, según el portavoz, Olegario Ramón, quien no obstante aclara que no se cierran a negociar.

“En esta reunión hemos visto algún avance pero mínimo. Se van a ejecutar, a través de un contrato menor, las dos actuaciones de Bouzas, que son el parque y el muro que hay que restaurar, y se ha iniciado el expediente contractual para la pista deportiva en Cuatrovientos. Pero todavía quedan muchas cosas pendientes”, afirma Ramón.

Entre ellas, señala la Escuela de Cerámica, las viviendas sociales, el depósito de agua de San Clemente, la plaza de esa misma localidad, el problema de la pedanía de Fuentesnuevas, la eliminación de fibrocemento o el rescate del párking de la plaza del Ayuntamiento.

“En cualquier caso nosotros no nos cerramos a nada. Que nos presenten su proyecto de presupuestos y a la vista del mimo tomaremoas una decisión. Es evidente que si no hay más avances importantes pues no podremos apoyarlos, pero no nos negamos a sentarnos”, continua.

Eso sí, Ramón recuerda que estamos a mediados de mayo, por lo que es primordial acelerar las negociaciones para intentar aprobar las cuentas.