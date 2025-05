La alcaldesa de Cacabelos achaca a la ausencia de tesorero el retraso en la información solicitada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Cacabelos, la socialista Irene González, insistió en que no se ha podido entregar al PP la información relativa a las liquidaciones de los años 2021, 2022 y 2023 debido a la ausencia de tesorero entre noviembre de 2024 y mayo de este año.

González sale así al paso después de conocer que el portavoz del PP, Adolfo Canedo, la ha denunciado por no otorgar esa información con la que los ‘populares’ quieren aclarar la supuesta existencia de una ‘caja b’ en el Ayuntamiento.

La regidora añade que Canedo conoce de sobra los motivos por los que no se le ha entregado esa información y pide que “deje de mentir”. “Al señor Canedo se le llena la boca públicamente, cada dos por tres, acusándome de negarle información municipal cuando sabe de sobra, o debería, por todos los años que lleva en política, que no se le ha negado ninguna documentación, si no que se le ha emplazado a una fecha futura cuando sea posible trasladársela, además de ser conocedor de los motivos por los que no se le ha remitido aun lo que solicitó en sus 36 escritos, aunque lo omita”, insiste. "Sin la figura de tesorero difícilmente se le puede trasladar la información que requiere”, añade.

González vuelve a explicar que entre el 16 y el 17 de noviembre de 2024 Canedo registró 36 solicitudes de información e “inmediatamente le puse una providencia al puesto de tesorería para que diese acceso al expediente antes del 28 de febrero. Dado que la funcionaria cesó de su puesto el 25 de noviembre, y responder a los 36 escritos del PP lleva su tiempo, no fue posible recopilar la información antes del cese. Nunca se le ha negado ninguna información ni a Canedo ni a nadie, ni se le está ocultando nada. Deje de mentir y e intentar confundir a la opinión pública, porque el único tramposo que omite deliberadamente la información que no le interesa es él”, reitera.