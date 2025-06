Las Cortes blindan el Instituto de Medicina Legal de Ponferrada frente a posibles traslados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido hoy en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley que busca blindar el Instituto de Medicina Legal de Ponferrada ante cualquier intento de reestructuración que suponga una merma en los servicios o en el personal. Tal y como ha explicado la procuradora por León, Beatriz Coelho, la iniciativa parte del rechazo firme del GPP a que este servicio forense se traslade o se reduzca "de manera directa o encubierta". "No basta con negar un traslado de las autopsias, como se ha limitado a hacer el Ministerio: también exigimos garantías claras de que no se vaciará de contenido este centro, ni se reducirá su plantilla", ha afirmado. En este sentido, Coelho ha subrayado que el Gobierno de España debe no solo mantener, sino también reforzar el Instituto con un médico forense adicional y el personal necesario para cubrir la atención psicosocial que requiere el servicio. "Los ciudadanos de El Bierzo tienen derecho a una justicia cercana, accesible y digna, y eso pasa por tener servicios forenses plenamente operativos y con recursos", ha recalcado. La procuradora ha recordado que el Instituto de Medicina Legal no solo es clave desde el punto de vista judicial, sino que representa una oportunidad de mejora para el Hospital del Bierzo, al facilitar la formación de médicos internos residentes. "Ya se trabaja en un convenio para que los médicos en formación puedan aprender con los profesionales forenses, en unas instalaciones que acaban de ser reformadas y equipadas con dos mesas de autopsia y seis cámaras de depósito", ha detallado. Coelho ha remarcado también la importancia de estas sinergias con el hospital en un momento en el que El Bierzo ha conseguido cubrir la totalidad de las 33 plazas MIR ofertadas, algo que no sucedía desde 2021, gracias al esfuerzo conjunto de la Junta y la Gerencia del centro, dentro del Plan de Garantía Asistencial para la comarca. Por último, ha recordado que el mantenimiento del Instituto forense supone una mejora en la calidad asistencial, evita desplazamientos a otras provincias y garantiza el acceso a la justicia con equidad y en condiciones de proximidad. "Desde el GPP estamos convencidos de que mantener esta unidad en Ponferrada es una cuestión de justicia territorial, de sentido común y de compromiso con la sanidad y los ciudadanos del Bierzo", ha concluido.