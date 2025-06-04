Las Cortes de Castilla y León aprueban mejorar la gestión de la caza en Ancares

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León han aprobado la Proposición No de Ley registrada por el PSOE para mejorar la organización y gestión de la Reserva de Caza de Los Ancares Leoneses. La iniciativa se debatió en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación celebrada el martes y salió adelante con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular, que se abstuvo.

«Celebramos la aprobación de esta propuesta que consideramos muy necesaria», explicó en una nota el procurador Javier Campos, «porque las deficiencias de los últimos años, motivadas por el abandono de la Junta y la falta de efectivos que garantizasen tanto el mantenimiento de las instalaciones como el acompañamiento a los cazadores, habían provocado que la caza disminuyese un 40% y, por consiguiente, grandes pérdidas económicas para la zona».

La propuesta insta a la Junta a cubrir todas las plazas de la guardería que aseguren «el correcto funcionamiento y mantenimiento de la misma».