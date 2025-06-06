La UPL insta a la Junta a mediar en el conflicto de Teleperformance

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El procurador de UPL, José Ramón García, registró una pregunta en las Cortes de Castilla y León para conocer qué va a hacer la Junta para intentar frenar el ajuste laboral de Teleperformance Ponferrada y que afectará a 196 puestos de trabajo. La Junta tiene competencias de empleo, industria y economía, pero su actuación se ha limtado «a escuchar a las partes sin plantear alternativa alguna», afirmó. Los trabajadores han convocado una concentración este sábado a las 12.00 horas en la plaza Lazúrtegui de Ponferrada.