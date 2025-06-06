Diario de León

La UPL insta a la Junta a mediar en el conflicto de Teleperformance

Imagen de archivo de una protesta en Teleperformance Ponferrada. 

Imagen de archivo de una protesta en Teleperformance Ponferrada. ana f. barredo

Ponferrada

El procurador de UPL, José Ramón García, registró una pregunta en las Cortes de Castilla y León para conocer qué va a hacer la Junta para intentar frenar el ajuste laboral de Teleperformance Ponferrada y que afectará a 196 puestos de trabajo. La Junta tiene competencias de empleo, industria y economía, pero su actuación se ha limtado «a escuchar a las partes sin plantear alternativa alguna», afirmó. Los trabajadores han convocado una concentración este sábado a las 12.00 horas en la plaza Lazúrtegui de Ponferrada.

