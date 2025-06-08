Marea humana en Ponferrada para pedir una Sanidad pública digna en el Bierzo

La marcha ocupaba los cuatro carriles del primer tramo de la avenida de Asturias y no se veía el final desde la terraza del centro comercial, poco antes de que finalizara en La Rosaleda.ANA F. BARREDO

"Por Graciela", pone la espalda de la camiseta blanca que viste Pilar Martínez, una de las miles de manifestantes que este domingo, a pleno sol, han recorrido el centro de Ponferrada en una multitudinaria manifestación de la plataforma ciudadana Oncobierzo para reclamar una Sanidad pública más digna para toda el área de salud del Hospital El Bierzo. Graciela tenía 37 años, "era toda luz", dice su amiga Pilar, y falleció hace unos días de un cáncer ginecológico. "Lo que no puede ser es que un día te vea un oncólogo y al día siguiente otro y al día siguiente ninguno", se queja a su lado Carlos Gómez, vestido con la misma camiseta blanco con el lema 'Algún día es mucho tiempo' que sirve de emblema a la plataforma que ha reunido a 10.000 personas, según fuentes de la Policía Nacional, más de 20.000, según los organizadores, en una marcha festiva que arrancaba a las 11.45 desde la plaza de Luis del Olmo para concluir sobre las 13.00 horas en el bulevard de Juan Carlos I en el barrio de La Rosaleda.

Más allá del baile de cifras -la protesta ocupaba toda la calle Gómez Núñez mediada la marca, con la cabecera en la glorieta del Ipove y el final todavía en la plaza de Lazúrtegui- la marcha volvió a ser un éxito de convocatoria. Una mezcla de emociones, como las de Pilar Martínez, que recordaba a Graciela, "la mujer más valiente que me llamaba por las noches para preguntarme cómo estaba yo", y de domingo festivo con una charanga, el grupo El Grillo de Cacabelos, que animó la caminata detrás de la pancarta principal.

Luego, con el sol cada vez más alto, una parte de los manifestantes, convertidos en una verdadera riada blanca, formaron sobre la explanada central del bulevard, al pie del escenario donde se preparaban para actuar cuatro bandas de rock y pop, el lema de la manifestación: 'Por mí'. "Por Graciela", decía la camiseta de Pilar Martínez, emocionada cuando el periodista le para para que cuente la historia de su amiga recién fallecida.

Uno de los portavoces de la plataforma, Tito Gago, decía más o menos lo mismo que Pilar en el arranque de una manifestación donde se dejaron ver parlamentarios y cargos socialistas y de la UPL, que reprocharon su ausencia en la marcha a los parlamentarios y cargos del PP. "Solo hay dos oncólogos de seis que debería haber en el Hospital El Bierzo. No estamos viendo mejoras", afirmaba Gago para lamentar, una vez más, que "la plantilla orgánica" del centro sanitario se queda corta, no solo en el área de Oncología, la más sensible.

La procuradora del PSOE y vicesecretaria general de los socialistas de Castilla y León, Nuria Rubio, daba otro dato, también en el arranca de la marcha. "En el año 2024 han rotado hasta 23 oncólogos diferentes por el Hospital El Bierzo. Es intolerable que los pacientes de cáncer no tenga un seguimiento por parte del mismo profesional". Y se preguntaba Rubio, rodeada por el presidente de la Diputación del León, el también socialista, Gerardo Álvarez Courel, el presidente del Consejo del Bierzo, Olegario Ramón, y un buen número de alcaldes del PSOE en el Bierzo, por la ausencia en la manifestación de representantes del Partido Popular. En especial, le reprochaba al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que en la mañana de este domingo estuviera en Madrid en la manifestación del PP contra el presidente del Gobierno. "¿Por qué no en lugar del lema Mafia o Democracia hablamos del lema Mafia o Radioterapia?", ironizaba Rubio antes de pedirle a Mañueco que sea él quién convoque elecciones en Castilla y León en lugar de reclamárselas a Pedro Sánchez. "No tienen vergüenza", remató, indignada.

También se dejó ver en la manifestación el procurador autonómico de la UPL, José Ramón García, que acusó a la Junta de "maquillar" los datos del Hospital y emprender una campaña de lavado de imagen. García volvió a reclamar mejores comunicaciones para el Bierzo, porque la falta de infraestructuras es una de las claves que explican la dificultad de encontrar funcionarios, médicos que encuentren atractiva la comarca para residir.

A partir de ahí, todo el protagonismo fue para los ciudadanos. Los manifestantes que primero ocuparon la avenida de Pérez Colino, después se movieron y llenaron la calle Gómez Núñez. Finalmente se desparramaron por los cuatro carriles de la avenida de Asturias hasta llegar a La Rosaleda donde tocaron cuatro grupos de rock - Noa Gómez, NFA, Gekko y Denominación de Origen Band- y donde formaron la frase Por mi, una frase humana de manifestantes vestidos con camisetas blancas. ‘Por mí’, sí. ‘Por Gabriela’