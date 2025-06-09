Atención a la sanidad del Bierzo

Creado: Actualizado:

Las calles de Ponferrada han vuelto a ser escenario de una manifestación multitudinaria que ha dejado en evidencia el nivel de preocupación de los ciudadanos por los servicios de atención a los pacientes oncológicos en la comarca y por la calidad de la sanidad pública en general. Es cierto que en los últimos meses se han sucedido avances como la licitación de la unidad de radioterapia en el Hospital El Bierzo y están en marcha otro tipo de mejoras, pero el margen aún es amplio para solventar las carencias tanto de medios como de personal, que se han convertido en un mal generalizado en las zonas de difícil cobertura. Precisamente la tramitación de este Proyecto de Ley es una de las reividicaciones de la movilización, un asunto que no admite más demora.