Detenida en Ponferrada por estafar 15.000 euros tras simular una gestora inmobiliaria

La Guardia Civil ha detenido en Ponferrada a una mujer acusada de un presunto delito de estafa, falsificación de documento y blanqueo de capitales tras lograr la transferencia de 15.000 euros por parte de un matrimonio al que engañó con una supuesta gestora inmobiliaria.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por las víctimas en la Guardia Civil en la que se indicaba que que habían sido objeto de una presunta estafa inmobiliaria.

Las pesquisas revelaron que la denunciada, quien ofrecía servicios de gestión para la adquisición de vivienda y trámites hipotecarios, recibió una transferencia de 15.000 euros de los afectados. Sin embargo, no realizó ninguno de los trámites acordados y, además, abrió ilícitamente cuentas bancarias a nombre de la víctima, desviando los fondos para su propio beneficio.

Los agentes de la Guardia Civil recabaron pruebas que demostraban la apertura fraudulenta de cuentas bancarias y la transferencia no consentida de los fondos, dificultando así la trazabilidad del dinero con el propósito de blanquearlo. Además, se descubrió que la oficina desde la cual ofrecía sus servicios inmobiliarios era ficticia y que su domicilio en Valladolid había sido abandonado tras un lanzamiento judicial por impago.

Tras constatar que la acusada tenía antecedentes por delitos similares, fue localizada en Ponferrada en el mes de mayo, donde presuntamente intentaba continuar con sus actividades fraudulentas.

La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valladolid como presunta autora de los delitos de estafa, administración desleal, falsificación de documento y blanqueo de capitales.