Cacabelos estrena el sábado las piscinas municipales renovadas

Cacabelos abrirá este sábado sus piscinas municipales tras finalizar la obras de reforma con una inversión de 202.668 euros de fondos de la Diputación. «La renovación ejecutada era imprescindible para abrir las piscinas en condiciones óptimas, ya que no solo se han solventado las pérdidas de agua que tenía a causa de filtraciones y deficiencias de los materiales, sino que también se han mejorado las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort para los usuarios», señaló la alcaldesa, Irene González. La regidora explicó que «las instalaciones eran muy antiguas y las últimas obras realizadas son de hace más de una década, por lo que era más que necesarias».

La zona en la que se ha intervenido presentaba múltiples deficiencias, como filtraciones en el vaso, pavimentos deteriorados, muros con pérdida de material y sistemas hidráulicos obsoletos y se ha impermeabilizado el vaso y renovado el pavimento periférico, además de sustituir la arena por vidrio filtrante en la sala de filtros.