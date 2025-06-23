La zarzuela de 'La verbena de la Paloma' llega al Bergidum este miércoles y jueves

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La zarzuela más popular llega al Teatro Bergidum de Ponferrada en dos sesiones este miércoles y el jueves a partir de las 20.00 horas. Alumnado y profesorado del Conservatorio Cristóbal Halffter, bajo la dirección escénica del grupo de teatro Conde Gatón y con la colaboración de la Escuela de Danza Coppelia, presentan la popular pieza de La verbena de la Paloma en un montaje que une por primera vez, las disciplinas que conforman las artes escénicas de Ponferrada.

El público que asista a las funciones en la sala ponferradina escuchará «una versión personal de este divertido sainete lírico ambientado en el Madrid castizo de 1894 en torno a la fiesta de la Virgen de la Paloma, donde no faltarán chulapas, horteras, taberneros, serenos y boticarios, entre otros personajes», explica el Teatro Bergidum en sus web.

Con música de Tomás Bretón y el libreto de Ricardo de la Vega, La verbena de la Paloma se podrá disfrutar en el Bergidum con entradas a cinco euros. Consta de un solo acto divido en tres cuadros y entre los personajes arquetípicos más entrañables destaca don Hilarión y su amigo don Sebastián, la tía Antonia, las chulpas, el sereno, el boticario y el tabernero.