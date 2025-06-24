El PSOE exige sacar del presupuesto de Ponferrada la venta del solar del cuartel para abstenerse

Los 804.000 euros obtenidos de la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, fuera de los presupuestos. Nada de vender un piso municipal en la calle Ancha para financiar obras, cuando se puede dedicar a vivienda social. Reducir un 30 por ciento el gasto e fiestas y luces. Comprar un vehículo para la limpieza del alcantarillado y un nuevo autobús urbano. Preparar la gestión municipal del servicio del transporte. Mejorar la calle principal de Espinoso de Compludo. Y consignar un millón de euros para iniciar el pago de la liquidación del anterior contrato de la basura, que suma siete millones en total y no puede quedar para la siguiente corporación.

Son las condiciones que ha puesto el grupo municipal socialista para permitir al equipo de gobierno de Marco Morala, vía abstención, aprobar el presupuesto municipal de Ponferrada para este año 2025. "La condiciones son estas y ni una menos", advirtió el portavoz socialista, Olegario Ramón este martes en rueda de prensa, sin dejar margen para negociar las peticiones, porque "no se ha cumplido todavía el anterior acuerdo". Ramón reconoció que el acuerdo es complicado porque el propio concejal de Hacienda, a la espera de consultar con el alcalde, les avisó de que, especialmente la petición de sacar del presupuesto el ingreso por la venta del solar del cuartel, que el PSOE ha denunciado en los tribunales, hacen difícil que el PP firme un nuevo pacto con los socialistas.

Ramón insistió en que la petición de no usar los 804.000 euros de la venta del solar del cuartel para financiar inversiones presupuestadas para este año es "coherente" con el rechazo del PSOE a una operación que cuestionan por la vía judicial, por el bajo precio, y que "éticamente es impresentable" por la pérdida patrimonial que supondría para el Ayuntamiento. Por eso los socialistas reclaman que ese dinero "se consigne extrapresupuestariamente", en previsión de que haya que devolverlo al comprador.

Los socialistas echan en falta la construcción de ocho viviendas sociales que reclamaron al PP para permitir la aprobación del presupuesto de 2024 y quieren que en el de 2025, además, figuran cuatro nuevas viviendas. Por eso no están dispuestos a aceptar la venta del piso de la calle Ancha. Igualmente, consideran que el gasto "en fiestas y luces" debería recortarse para destinar el dinero, por ejemplo a la compra del camión de limpieza del alcantarillado o el nuevo autobús. Ramón recordó que la calle principal de Espinoso de Compludo es un compromiso que no se ha ejecutado y lamentó que en dos años de gobierno, Morala aún no haya iniciado el proceso para pagar los siete millones de euros de la liquidación del anterior contrato de la basura. Por eso habría que empezar consignando al menos un millón de euros este 2025.

El portavoz socialista, que lamentó que en el presupuesto no haya "ni un euro para el mantenimiento de los colegios o la reparación de las piscinas", entiende que, salvo que "lo hayan negociado con otro grupo", en alusión a Vox, no hay tiempo para que el equipo de gobierno del PP y Coalición por el Bierzo lleve los presupuestos al próximo Pleno ordinario de este viernes.