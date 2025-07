Ponferrada, a un paso guiado

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Sí, Ponferrada a paso guiado por Guías Bierzo. Es el sueño de dos amigos que resucita la historia local. En un rincón del noroeste, entre montañas cubiertas de castaños, viñedos centenarios y en el corazón de una comarca llena de historia, nace Guías Bierzo con una vocación clara: mostrar la comarca desde dentro, alejándose de folletos impersonales y apostando por «recorridos contados» por la voz de quienes la habitan.

Todo comenzó con una simple frustración. Chema Vázquez y su compañera Noelia Correa eran dos enamorados de su tierra que como tantos otros jóvenes, estudiaron fuera, vivieron en ciudades grandes, pero siempre llevaban «la tierriña» dentro. A su regreso, descubrieron algo que no encajaba: sus amigos venían de visita y no había nadie que les contara la historia de Ponferrada, de Villafranca o de las Médulas. «Era como si solo pudiéramos enseñarles piedras sin sentido», relata Noelia, una de las guías fundadoras.

Fue entonces cuando decidieron poner en marcha este proyecto. Aprovechando que ella ya era guía oficial de turismo, fundaron la empresa Guías Bierzo en marzo de 2022, con el propósito de llenar ese vacío: ofrecer visitas guiadas para el turista, para parejas, para grupos pequeños o para vecinos curiosos. «Queríamos hablar bien de nuestra tierra.

Nadie lo estaba haciendo y el Bierzo lo merece todo», explica. En definitiva, se trata de dos amigos que han querido convertir el amor por su tierra en su trabajo, apostando por «lo nuestro» y transformando la forma en que propios y foráneos miran a la comarca. «Aquí no se trata solo de ver —explica Noelia Correa— sino de entender qué significa este lugar, cómo ha vivido, sufrido y soñado esta tierra».

Guías Bierzo ha construido un autentico catálogo de historia viva, con un repertorio que abarca desde el Castillo de los Templarios y el casco histórico de Ponferrada, hasta joyas menos conocidas pero igual de valiosas como Cacabelos, Peñalba de Santiago o Molinaseca. También han recuperado rutas de misterio y leyenda, relatos populares que no aparecen en los libros pero que laten en la memoria colectiva de los pueblos. En sus cuatro años como empresa, en algunos casos el impacto de su trabajo ha ido más allá del turismo.

«Nos hemos encontrado con parejas que, después de hacer una visita con nosotros, decidieron mudarse al Bierzo», cuentan emocionados. «Les vendimos tan bien nuestra tierra que no dudaron en dejar Madrid para venirse a vivir aquí». No es solo el forastero quien se sorprende sino que, a menudo, los vecinos de toda la vida son los más asombrados. «El de aquí ha crecido viendo las Médulas o el Castillo pero no conoce su historia. A veces nos cuesta más valorar lo nuestro que lo de fuera, es un error cultural que arrastramos desde la escuela».

En marzo de este mismo año Guías Bierzo hacía oras actividades y así ha promovido unas jornadas en la Uned con el título de «Pasado-presente-futuro del Patrimonio del Bierzo. Los canales romanos en las Médulas y su gestión». Con esta iniciativa, quisieron celebrar su tercer aniversario con un debate, en este caso, sobre los canales romanos y los proyectos en marcha para su puesta en valor turística, «como otros años haremos sobre otros temas de interés», explicaba en su momento su responsable, José María Vázquez.

En la jornada se abordaron todas las posiciones, tanto a favor como en contra, desde un punto de vista «enriquecedor y constructivo». El ingeniero Roberto Matías ofrecía en esas jornadas una conferencia sobre el proyecto del Canal CN-2 y también se pudo escuchar las opiniones del Instituto de Estudios Cabreireses, del profesor del CSIC Javier Sánchez Palencia y de la propia Guías Bierzo. También hubo una mesa redonda con la participación de Julio Arias, alcalde de Puente de Domingo Flórez; Iván Alonso Rodríguez, concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Ponferrada; Jorge Vega Núñez Correa Losada, guía de Turismo; Javier Sanchez Palencia; Pedro Dieguez Oviedo, teniente Alcalde de Carucedo; Roberto Liñán, alcalde Castrillo y José Reguera, alcalde de Priaranza del Bierzo.