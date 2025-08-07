Losada pone en valor el Camino Olvidado a Santiago

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La revista Losada se prepara para su puesta de largo con el vigésimo tercer número, una edición que, como ya es tradición, pone en valor distintos aspectos de la cultura de esta tierra berciana. Editada por la junta vecinal de Losada, la revista será presentada el viernes, a las ocho de la tarde, en un acto que volverá a reunir a vecinos, colaboradores y amantes de la cultura local.

En esta edición, diecinueve colaboradores han aportado sus textos, llenando las páginas con historias personales, relatos costumbristas, piezas poéticas, investigaciones históricas y profundas reflexiones, siempre con Losada como hilo conductor. La pluralidad de voces y estilos convierte este número en un mosaico vivo del sentir y el saber de la comunidad.

Entre los temas que se abordan destacan el Camino Olvidado a Santiago —que transcurre por la localidad—, los mitos ancestrales vinculados al lobo en la comarca del Bierzo, las pinturas ocultas en la ermita de la vecina Rodanillo, la figura entrañable del músico y divulgador Amador Diéguez Ayerbe, así como reflexiones sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural local.

Se trata, en definitiva, de una mirada diversa y enriquecedora al pasado y al presente de Losada, donde conviven voces del mundo de la literatura, la investigación, la enseñanza y también vecinos que aportan su experiencia vital.

En esta ocasión, la portada de la revista es una creación del artista de Viñales Juan José Albares, una obra que aporta una dimensión visual singular a esta edición tan esperada.

Desde la junta vecinal se quiere "expresar un profundo agradecimiento a todas las personas que, con su generosidad y compromiso, hacen posible esta publicación año tras año".