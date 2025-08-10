Noche de miedo e insomnio por el fuego en Las Médulas, con Yeres desalojado por las llamas

Incendio visto desde Carucedo, con Las Médulas al fondo, y el resplandor de las llamas procedentes del pueblo de Yeres.DL

Con los termómetros nocturnos que no han bajado de los 20 grados y con las llamas de varios focos de incendios forestales cerca, la noche del pasado sábado y madrugada de este domingo 10 de agosto no ha sido nada fácil en los pueblos del entorno de Las Médulas, paraje turístico y natural Patrimonio de la Humanidad amenazado de nuevo. Ha sido una noche de insomnio para muchos, y también de miedo y mucho temor, especialmente para los vecinos desalojados del pueblo de Yeres, en el municipio de Puente de Domingo Flórez, que fueron acogidos en su mayoría en casas de familiares y amigos. De la treintena de personas que pasaban el día en Yeres, tan sólo una pareja fue alojada en el Hotel La Torre de Puente de Domingo Flórez

Los militares de la UME se desplazaron a la zona, después de que los medios aéreos de la Junta y del Estado tuvieran que retirarse por la llegada de la oscuridad y se declarase la alerta de nivel 2. La UME tiene la base en dependencias públicas de Puente, pero 18 de ellos estuvieron toda la noche en el entorno del pueblo y montes de Yeres, dado que las llamas corrieron monte arriba en dirección al corazón de Las Médulas, llevándose por delante de forma descontrolada la abundante maleza de monte bajo y masa arbolada, creando una visión general de pavor por el humo y las altas temperaturas de esta persistente ola de calor.

Reunión de las autoridades anoche del CECOPI en la delegación de la Junta en León.DL

De noche estuvo renunido el CECOPI en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León por los diferentes incendios activos en la provincia de León, especialmente preocupados por los de Yeres (Puente) y Llamas de Cabrera (Benuza), declarados con Índice de Gravedad 2.

"En el incendio de Yeres continúan los trabajos del equipo de extinción y en el de Llamas de Cabrera, debido a las dificultades orográficas para trabajar sobre el terreno, se mantiene un dispositivo de vigilancia", remarcaban de madrugada en una nota desde el CECOPI.

Vista del humo procedente de las inmediaciones de Las Médulas desde el pueblo de Carucedo.DL

También se advertía que "debido al incendio de Yeres, quedan cortados los accesos a las Médulas para facilitar el trabajo del operativo contra incendios y evitar posibles riesgos a la población".

El humo de los dos incendios de Llamas de Cabrera y Yeres ha sido visible desde Ponferrada, justo por detrás de la cordillera de montañas que crean la Aquiana, el Campo de las Danzas y los riscos de Ferradillo. En el incendio de Yeres han trabajado, según los datos de la Junta,17 medios de todo tipo, aéreos y terrestres, con cinco cuadrillas de tierra, 3 autobombas y 2 bulldozer.

Imagen desde el helicóptero del avance de las llamas por los montes situados por encima de la localidad de Llamas de Cabrera, municipio de Benuza.CYL

Además siguen activos otros incendios, como el de Orallo, que se declaró ya el viernes a las 17.55 horas debido a la concentración de rayos y en el lugar trabajaron un dispositivo conformado por 13 medios aéreos y terrestres. En concreto, tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, dos brigadas helitransportadas y cuatro medios aéreos. También para Orallo ha tenido que ser activada la Unidad Militar de Emergencias que partió de su base del Ferral del Bernesga.

De igual forma, en el cerco de incendios forestales que afectan al Bierzo, existe otro en las inmediaciones del pueblo de Sésamo, en el municipio de Vega de Espinareda, así como otros en el resto de la provincia de León, como es el caso del que también preocupa en Fasgar, Murias de Paredes.

En el caso del incendio de Sésamo, la Junta de Castilla y León señala que las llamas se iniciaron a eso de las siete de la tarde del pasado sábado, permanece activo y hubo también despliegue terrestre y aéreo con hidroavión y helicóptero.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en León, los medios del Estado en los incendios de la provincia de León son los siguientes: En Orallo, patrulla de la Guardia Civil, 20 militares y 8 vehículos de la UME, 2 agentes ambientales, un helitransportado y un helicóptero de extinción.

En Llamas de Cabrera, patrulla de la Guardia Civil, 2 helitransportados, cuatro unidades BRIF y una aeronave de Coordinación.

En Yeres, patrulla del a Guardia Civil con desalojo de la localidad, 18 militares y 8 vehículos de la UME.

En Fasgar, patrulla de la Guardia Civil y en la localidad de Olleros de Alba, 2 helitransportadas de Tabuyo y un helicóptero.