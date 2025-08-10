La brigada de Obras de Ponferrada acometió el pasado mes 491 mejoras

En los últimos mandatos municipales de Ponferrada, tanto equipo de gobierno, como oposición, centraban su discurso político en la neceidad de cuidar los pequeños detalles que afectan al día a día del ciudadano: las baldosas mal colocadas, los bordillos destrozados, las señales decoloridas, los baches que tanto incomodan, los jardines cuidados, las calles limpias, las papeleras recogidas y así un largo etcétera. Este fin de semana, desde el Ayuntamiento emitieron un balance de este tipo de èqueñas actuaciones, que no por actuación de menor coste es de menor valía, dado que está centrada precisamente en atajar los desperfectos y cuidar esos pequeños detalles.

La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada, que depende de la concejalía de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Protección y Salubridad Animal, que en este caso lleva el concejal bercianista Iván Alonso, daba cuenta de las actuaciones finalizadas en el pasado mes de julio. Explican que las distintas intervenciones se realizan de manera coordinada entre las diferentes secciones de la Brigada de Obras: Obras, Señalización, Rural y Servicio Eléctrico, actuando donde son requeridas, por sus características, equipamiento y disponiblidad.

Así, nn total suman 491 actuaciones finalizadas por las distintas secciones de la brigada de obras, de distinto tipo e importancia, durante el citado mes de julio.

En edificios e instalaciones públicas (no se contabilizan las intervenciones en fuentes ornamentales en este apartado), se han realizado y finalizado 176 intervenciones en edificios municipales o de responsabilidad municipales, incluidas las realizadas en centros educativos, CEAS, pabellones municipales y otros. Las actuaciones son de diverso tipo: reparaciones y sustituciones en fontanería, electricidad, en albañilería, pintura y carpintería. De estas intervenciones, las realizadas y finalizadas en centros educativos suman un total de 64, como trabajos de saneamiento, pintura, fontanería, eléctricos, colocación o sustitución de elementos. Del total de intervenciones realizadas y finalizadas por el personal de servicio eléctrico, suman 49 (ya contabilizadas en el total).