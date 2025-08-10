Diario de León

La brigada de Obras de Ponferrada acometió el pasado mes 491 mejoras

Se trata de las pequeñas actuaciones que tanto pide la ciudadanía en aceras, baldosas o señales. La intervención en edificios públicos ha sido destacable con más de 170 reparaciones

El concejal de Medio Ambiente, Infraestructuras y Medio Rural, Iváan Alonso, con uno de los técnicos supervisando una obra menor.

Manuel Félix López
Manuel Félix LópezRedactor de la Edición Bierzo
Ponferrada

En los últimos mandatos municipales de Ponferrada, tanto equipo de gobierno, como oposición, centraban su discurso político en la neceidad de cuidar los pequeños detalles que afectan al día a día del ciudadano: las baldosas mal colocadas, los bordillos destrozados, las señales decoloridas, los baches que tanto incomodan, los jardines cuidados, las calles limpias, las papeleras recogidas y así un largo etcétera. Este fin de semana, desde el Ayuntamiento emitieron un balance de este tipo de èqueñas actuaciones, que no por actuación de menor coste es de menor valía, dado que está centrada precisamente en atajar los desperfectos y cuidar esos pequeños detalles.

La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada, que depende de la concejalía de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Protección y Salubridad Animal, que en este caso lleva el concejal bercianista Iván Alonso, daba cuenta de las actuaciones finalizadas en el pasado mes de julio. Explican que las distintas intervenciones se realizan de manera coordinada entre las diferentes secciones de la Brigada de Obras: Obras, Señalización, Rural y Servicio Eléctrico, actuando donde son requeridas, por sus características, equipamiento y disponiblidad.

Así, nn total suman 491 actuaciones finalizadas por las distintas secciones de la brigada de obras, de distinto tipo e importancia, durante el citado mes de julio.

En edificios e instalaciones públicas (no se contabilizan las intervenciones en fuentes ornamentales en este apartado), se han realizado y finalizado 176 intervenciones en edificios municipales o de responsabilidad municipales, incluidas las realizadas en centros educativos, CEAS, pabellones municipales y otros. Las actuaciones son de diverso tipo: reparaciones y sustituciones en fontanería, electricidad, en albañilería, pintura y carpintería. De estas intervenciones, las realizadas y finalizadas en centros educativos suman un total de 64, como trabajos de saneamiento, pintura, fontanería, eléctricos, colocación o sustitución de elementos. Del total de intervenciones realizadas y finalizadas por el personal de servicio eléctrico, suman 49 (ya contabilizadas en el total).

«Tanta actuación da cuenta del estado de deterioro"

Desde el área de la brigada de Obras, que cubre también la electromecánica y medio rural se ha mostrado especial satisfacción por el trabajo realizado y los logros obtenidos. El concejal responsable de este departamento decía ayer que están especialmente satisfechos. «Seguimos con esa tónica, que en este caso es cercana al medio millar de intervenciones en elmes de julio y eso da en buena medida la situación que tenemos en la ciudad de deterioro en muchísimos aspectos, desde el punto de vista de los viales hasta el apartado de las famosas baldosas, las fuentes ornamentales, nuestros centros de acción social, edificios públicos y colegios, además de la atención al medio rural», realtaba Iván Alonso.El representante municipal puso de manifiesto que con este ritmo de actuaciones mensuales, «en medio año o nueve meses tendremos un cambio importante». Y eso, porque a su entender, «incluso nos estamos poniendo al día en actuaciones que provenían del año 2016, en alguno de los casos». «Destaco en este caso el tremendo trabajo global, pero la verdad es que hay algunos casos, como el acceso a Infantil del colegio San Antonio que merecían una intervención muy urgente. Y también de manera sobresaliente se han pintado cerca de 30 pasos de cebra, los que estaban en un estado de deterioro grande. Y luego hay otras muchísimas actuaciones de calado en edificios públicos», resaltó el concejal bercianista. El edil asegura que siguen avanzando en las mejoras de accesibilidad.
