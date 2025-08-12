Alerta en Ponferrada ante la llegada de polvo africano

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través del alcalde Marco Morala, ha emitido un comunicado ante la situación de riesgo provocada por los incendios que se están registrando en los alrededores del municipio y la alerta recibida por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre un episodio de intrusión de partículas de polvo africano, que comenzará a afectar a la zona a partir del martes 12 de agosto.

Ante esta situación, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana, emitiendo una serie de recomendaciones dirigidas a minimizar los riesgos para la salud y reducir el impacto medioambiental. En primer lugar, se recomienda a todas las personas con problemas respiratorios que limiten al máximo las actividades al aire libre, especialmente aquellas que impliquen un esfuerzo físico que incremente la frecuencia respiratoria. Del mismo modo, se pide que todas las actividades en campamentos, centros educativos, clubes deportivos u otras entidades similares no se desarrollen al aire libre mientras persista esta situación.

Además, se aconseja a la ciudadanía que priorice el uso del transporte público o, en su caso, comparta vehículo privado, con el objetivo de reducir el número de coches en circulación y, por tanto, las emisiones contaminantes. En este mismo sentido, se insta a los conductores a reducir la velocidad de circulación dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, pasando de 50 km/h a 30 km/h o de 30 km/h a 20 km/h, en función de la vía concreta.

Asimismo, se recuerda la importancia de seguir de forma continua las recomendaciones e indicaciones que pueda emitir la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en función de la calidad del aire en tiempo real.

Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración de toda la ciudadanía ante esta situación excepcional y se pone a disposición de la población para atender cualquier consulta o solicitud de información relacionada.