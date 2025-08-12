La Cofradía de Cacabelos recibe la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos ha sido distinguida con el máximo reconocimiento que otorgan las Cortes de Castilla y León: la Medalla de Oro a la Semana Santa de Castilla y León, acompañada de un diploma acreditativo a favor de la cofradía cacabelense.

Este prestigioso galardón fue concedido mediante acuerdo de la Mesa de las Cortes con fecha 20 de febrero de 2025, en el marco de la distinción otorgada a la Semana Santa de la comunidad autónoma, valorada por su incalculable riqueza cultural, espiritual y patrimonial.

El diploma oficial fue expedido y firmado por el Excmo. Sr. D. Carlos Pollán Fernández, presidente de las Cortes de Castilla y León, como constancia del reconocimiento a la labor y trayectoria de la Cofradía de Cacabelos.

Desde su fundación en 1697, la Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de la Quinta Angustia ha trabajado incansablemente por mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la villa del Cúa. Sus miembros agradecen con orgullo este reconocimiento que impulsa a seguir trabajando con más ilusión, manteniendo viva la devoción y engrandeciendo cada día más la cofradía.