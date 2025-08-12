La contaminación del aire casi triplica lo aconsejado por la OMS

Un aire denso con olor a quemado cubre el cielo de la provincia de León. Los incendios que asedian la provincia coinciden con la llegada de una masa de polvo africano que ha casi triplicado en León y Ponferrada tanto los niveles de las partículas finas (PM₂.₅) como las gruesas (PM₁₀). Las partículas son una mezcla de componentes sólidos y líquidos suspendidos en el aire como consecuencia de las diferentes fuentes de contaminación, entre las que se encuentran los incendios. Se clasifican según su tamaño. Las PM₁₀ son las más grandes y generalmente pueden quedar atrapadas en las barreras físicas naturales del cuerpo, como la garganta o las mucosas de la nariz, pero las PM₂.₅, también llamadas partículas finas, son más peligrosas para la salud por su pequeño tamaño, que puede penetrar en los pulmones.

La estación que mide la calidad del aire de Ponferrada reporta una situación "desfavorable", tras haber alcanzado esta mañana la categoría de "muy desfavorable", según la aplicación oficial de calidad del aire gestionada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las concentraciones de partículas finas (PM₂.₅) se sitúan en 49,6 µg/m³ y las de partículas gruesas (PM₁₀) en 83,0 µg/m³.

El cielo este mediodía en La Bañeza.DL

Para poner estos datos en contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la media diaria no supere los 15 µg/m³ en el caso de las PM₂.₅ y los 45 µg/m³ para las PM₁₀. La normativa europea fija límites diarios de 25 µg/m³ para las PM₂.₅ y de 45 µg/m³ para las PM₁₀. Es decir, se ha respirado casi el triple de las partículas finas recomendadas.

En el caso de León, en el medidor que se encuentra en el barrio de Pinilla, la aplicación muestra párticulas PM₂.₅ por valor de 40 µg/m³ y las PM₁₀ ascienden a 73.8. Un aire muy contaminado.

Otras estaciciones de la provincia, como Valderas o La Robla, registran niveles legeramente más bajos, pero también mantienen la clasificación como "desfavorables" en la misma aplicación. Ante esta situación, los neumólogos consultados por este periódico aconsejan extremar las medidas y evitar todo lo posible la exposición en el exterior.

El catedrático de física leonés, José Luis Sánchez, el mayor experto en nubes, asegura que el cielo encapotado de León se debe a los incendios de Zamora y Castrocontrigo y las fuertes rachas de viento pueden estar provocadas por los incendios. "El color del cielo de debe a los penachos. El problema puede surgir de noche, con el efecto fumigación, que caen desde el cielo. Son partículas terribles y los pináculos que se forman pueden dar lugar a rayos y tormentas, una situación delicada".

León visto desde las Lomas.Virginia Moran

De momento no se ha notado en las urgencias de los centros de salud ni de los hospitales. El director gerente del Hospital El Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, aconseja que las personas más vulnerables, como los enfermos crónicos, utilicen las mascarillas. "Toda sustancia inhalada que lleve gases y partículas finas afectan al sistema respiratorio, ojos, nariz y garganta y se puede presentar tos y fatiga. Las personas con enfermedades respiratorias con más sensibles. Es mejor quedarse dentro de casa", sobre todo en las zonas más próximas al incendio de Las Médulas. Tampoco aconseja el uso del aire acondicionado si la fuente de captación de aire procede del exterior y pide evitar acercarse a las zonas más próximas a los incendios.

El neumólogo del Hospital de León, Luis Carazo, cree que los efectos sobre la salud de esta mala calidad de aire tendrán su reflejo en los próximos días, sobre todo en personas con problemas respiratorios. Aconseja limitar las salidas y mucha hidratación "porque la mala calidad del aire precipita las complicaciones en personas mayores, los que padecen asma y tienen EPOC, aunque estemos en verano". Destaca que algunos de los niveles de partículas nocivas alcanzadas hoy en León "han sextuplicado los valores de referencia" y recuerda que los incendios de Canadá en 2023 provocaroon durante meses más ingresos hospitalarios en el país. "Aquí en León lo notaremos en los próximos días".

La coincidencia de los incendios, la ola de calor y la llegada del polvo africano empeora la situación. El Ayuntamiento de Ponferrada, a través del alcalde Marco Morala, ha emitido un comunicado ante la situación de riesgo provocada por los incendios que se están registrando en los alrededores del municipio y la alerta recibida por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre un episodio de intrusión de partículas de polvo africano, que comenzará a afectar a la zona a partir del 12 de agosto.

Ante esta situación, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana, emitiendo una serie de recomendaciones dirigidas a minimizar los riesgos para la salud y reducir el impacto medioambiental. En primer lugar, se recomienda a todas las personas con problemas respiratorios que limiten al máximo las actividades al aire libre, especialmente aquellas que impliquen un esfuerzo físico que incremente la frecuencia respiratoria. Del mismo modo, se pide que todas las actividades en campamentos, centros educativos, clubes deportivos u otras entidades similares no se desarrollen al aire libre mientras persista esta situación.

Además, se aconseja a la ciudadanía que priorice el uso del transporte público o, en su caso, comparta vehículo privado, con el objetivo de reducir el número de coches en circulación y, por tanto, las emisiones contaminantes. En este mismo sentido, se insta a los conductores a reducir la velocidad de circulación dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, pasando de 50 km/h a 30 km/h o de 30 km/h a 20 km/h, en función de la vía concreta.