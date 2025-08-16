El Bergidum se llena de grandes artistas este otoño

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las tablas del Teatro Bergidum recibirán en otoño a grandes figuras de la interpretación como Luis Bermejo, Carolina Yuste, Javier Gutiérrez o Joaquín Reyes.

El escenario ponferradino ofrece para el segundo semestre un programa compuesto por nueve funciones, que comenzará el 3 de octubre y cerrará el telón el 4 de diciembre con la puesta en escena de Teatro Abadía del texto de Juan Mayorga «Los yugoslavos». La obra, que contará con Javier García, Luis Bermejo y Natalia Hernández, aborda el amor, la búsqueda de un lugar y la esperanza de las palabras. «Por voluntad propia», de Javier Manzanera y Celia Nadal, abrirá la temporada el viernes 3 de octubre. Esta pieza es «una carta de amor al teatro, ternura en cada idea y emoción en cada movimiento».

El programa de otoño, diseñado por el Ayuntamiento de Ponferrada, traerá al Bierzo a la ganadora de dos premios Goya, Carolina Yuste, con la puesta en escena de «Caperucita en Manhattan» de Carmen Martín Gaite, un argumento que es «un chute de libertad tan festivo como el relato original». Esta propuesta se presentará los días 7 y 8 de noviembre.

El humorista Joaquín Reyes hará las delicias de los espectadores con «La verdad», una comedia sobre las relaciones de pareja, que se representará los días 13 y 14 de noviembre.

El Bergidum también acogerá la puesta en escena de «Farra», una propuesta escénica que ofrece lo que su título promete y que cuenta con un Premio Max al Mejor Espectáculo Musical. Será los días 28 y 29 de noviembre. La programación se completa con la unión del circo y el flamenco en «Empaque», el 10 de octubre, un montaje que además cuenta con el Premio al Mejor Espectáculo de Noche Feten 2025. «La balada del norte», basada en la popular novela gráfica de Alfonso Zapico y adaptada por Luis Alija, será la cita de los días 17 y 18 de octubre. Además, la escena berciana recibirá a Las Niñas de Cádiz los días 30 y 31 de octubre con «La reina brava», de Ana López, una obra que combina elementos de Shakespeare, el romance castellano y la sátira política para contar con humor una tragedia muy cercana. El clásico «Don Juan», dirigido por Víctor Jiménez, se representará el 20 de noviembre y ofrecerá un giro de modernidad con un Tenorio que baila, lleno de belleza.