El Bierzo protagoniza un sábado de desalojos y humo

El humo es el protagonista de todo el muncipio de Ponferada. El sábado se ha vivido uno de los peores días desde que la semana pasada comenzaron los incendios en la comarca.

Esta situación también hace sacar la parte solidaria de la gente y así camino de Anllares, encontramos a un vecino que con su coche recorre la zona facilitando mascarillas. Esta parte de la comarca berciana también está afectada pero como decía un vecino «ya pasó el apuro, esto no lo he visto nunca en 50 años y va en dirección a Faro», alerta.

Los incendios forestales de Yeres y Llamas de Cabrera, que se mantienen en nivel 2 de gravedad, han empeorado en las últimas horas. De madrugada se ha evacuado a Espinoso de Compludo (80 personas), San Cristóbal de Valdueza (200 personas) y Manzanedo de Valdueza (50 personas). A última hora de la tarde de este pasado viernes, la Policía Nacional ya había desalojado Montes de Valdueza (11 personas), Peñalba de Santiago (40 personas) y Bouzas (400).

Los vecinos de San Cristóbal y Bouzas esperan noticias en el Centro Cívico de Salas. Santiago Macías explicaba a este periódico la «angustia y preocupación» que había pasado la noche. Muchos de ellos se fueron al Pabellón de Flores del Sil o a otra residencia en Ponferrada hasta el aviso de la vuelta a sus hogares.

Julia, que vive en Ponferrada pero pasa temporadas en San Cristobal, no ocultaba la preocupación en su rostros al igual que Jessica que está acompañada en todo momento de su gata Pilufa. «Lo pasamos tan mal esta noche y tuvimos que ir por mi gato y mi perro porque sin ellos no me voy», afirma con contundencia

Los relatos de esta pedanía se suceden con un denominador común: «el fuego al lado del pueblo». Incluso el último vecino que salió de Bouzas se muestra asutado por la rapidez de la las llamas y no se esperaba «como pudo llegar ahí».

Este incendio forestal que afecta a Yeres y Llamas de Cabrera continúa avanzando y amenazando el Valle del Silencio. Así, la Junta de Castilla y León ordenó esta mañana la evacuación preventiva de Palacios de Compludo, Carrracedo de Compludo y Compludo, desalojos que se suman a los realizados en Bouzas Montes de Valdueza, Peñalba de Santiago, Espinoso de Compludo, San Cristóbal de Valdueza y Manzanedo de Valdueza. En total casi 800 vecinos que están fuera de sus domicilios, con la incertidumbre de la tarde por delante, en la que los fuertes vientos, con cambios bruscos de dirección, podrían seguir complicando las labores de extinción. Desde la dirección técnica del operativo han señalado que se están registrando fenómenos convectivos «inusuales», que suelen producirse en horas centrales del día pero que, en este caso, se ha manifestado también por la noche.