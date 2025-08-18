Medio centenar de viajeros se vacunan en los centros de salud del Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La expansión de los viajes a destinos extranjeros ha convertido la vacunación en un elemento a tener en cuenta de la preparación del viajero. Y es que la inmunización es un acto preventivo tanto a nivel individual como un componente estratégico de salud pública global. Por ello, un total de 51 viajeros han recibido alguna vacuna en los centros de salud del Bierzo durante los últimos meses para poder viajar a diferentes partes del mundo. Así, la Hepatitis A, tanto en adultos como en pediátricos, ha sido la vacuna una de las vacunas administradas y en este caso, el protocolo exige dos dosis. Además, en la comarca berciana también se han administrado vacunas contra la polio, la fiebre tifoidea intramuscular y la meningitis.

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) precisan que muchos viajeros siguen desplazándose a la capital provincial para vacunarse. En algunos casos, lo hacen para aprovechar otras gestiones; en otros, porque requieren vacunas que no se administran en el Bierzo, como la de la fiebre amarilla, la poliomielitis o la meningitis tetravalente.

En lo que respecta a las recomendaciones oficiales, no existe ninguna vacuna obligatoria para viajar. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación de aconseja mantener al día la inmunización frente a tétanos, difteria, poliomielitis, tos ferina, fiebre tifoidea, hepatitis A y B, así como coronavirus.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para los viajeros al Este y Sudeste Asiático las vacunas contra la hepatitis A y B, la fiebre tifoidea, el cólera, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y la rabia.

El interés creciente por la vacunación se vincula directamente con la recuperación de los viajes internacionales tras la pandemia. Cada vez son más los bercianos que optan por destinos lejanos, lo que exige una correcta prevención frente a enfermedades endémicas de esas zonas.

Los especialistas insisten en la importancia de planificar con tiempo la visita al centro de vacunación. Además, recuerdan que la vacunación no sustituye otras medidas preventivas, como el consumo de agua embotellada, la protección frente a picaduras de mosquitos o el seguimiento de normas básicas de higiene alimentaria. Los profesionales de Sanidad advierten de que la fiebre amarilla sigue siendo un requisito de entrada en determinados países africanos y latinoamericanos, y que el certificado de vacunación internacional puede ser exigido en los controles fronterizos. Por ello, insisten en que los viajeros consulten con antelación qué vacunas son.